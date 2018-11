Что такое гриншутинг?

Международный фестиваль «зеленого» кино Ecocup пройдет в Москве с 27 ноября по 2 декабря при поддержке в том числе представительства Европейского союза в России.

Просветительская программа Ecocup будет посвящена и тому, как снимать кино и не наносить природе вреда. Процесс киносъемки воспроизводит современную жизнь с ее множеством одноразовых вещей, мусором и горами пластика. Катя Шварц из Германии, которая приедет на фестиваль, стала одним из первых представителей новой профессии — эксперт по гриншутингу, или «зеленым» съемкам. На своем мастер-классе Катя расскажет о том, как киностудии и телекомпании перестраивают кинопроцесс и почему индустрию кино ждет «зеленое» будущее. Со Шварц поговорила программный директор фестиваля Наталья Парамонова.





— Для начала давайте выясним, что это вообще такое — гриншутинг.

— Гриншутинг — это «экологически чистые» съемки, при которых социальные и экологические аспекты имеет не меньшую ценность, чем экономические и художественные. Если говорить более конкретно, то на «зеленых» съемках должна использоваться только энергия из возобновляемых ресурсов. Передвижения происходят по мере возможности на поезде или машине, а не на самолете. В кейтеринге используются местные и/или органические продукты, многоразовая посуда вместо пластиковых наборов. На таких съемках стараются избегать отходов на всех этапах производства и разделять мусор. Само явление гриншутинга началось в США в 2009 году с публикации «Code of Best Practices for Sustainable Filmmaking». В Германию гриншутинг мы «привели» в 2010 году; о том, что мы делали с тех пор, можно прочесть вот на этом сайте. В 2015 году начался, например, большой пилотный проект во Фрайбурге, о результатах которого мы будем говорить 30 ноября в Москве.

— Как в вашей жизни появился проект, который мало кому приходил в голову: снимать кино так, чтобы не нанести ущерба природе? Кажется, что от кино нет никакого ущерба — только удовольствие.

— Я четыре года работала в одной из крупнейших независимых кинокомпаний Odeon Film. Напротив нашего офиса висел плакат Greenpeace с детенышем орангутанга, который привлекал внимание к вырубке тропических лесов и к добыче пальмового масла для производства сладостей. Ровно эти сладости и продавались в автоматах, стоящих в нашем офисе. В конце концов наш начальник захотел узнать, какие продукты мы можем покупать с чистой совестью, и назначил меня менеджером по устойчивому развитию. Сначала мы обустроили помещение с баками для раздельного сбора мусора, в которые можно было выбрасывать макулатуру и другие отходы, а после работы я относила пластик и жестяные банки в контейнеры для раздельного сбора. Так в 2010 году все и началось — благодаря детенышу орангутанга и паре мусорных пакетов.

— Сейчас вы консультируете кинопроизводителей, как снимать кино экологично. Откуда вы взяли эти правила?

— В 2010 году немецких материалов об экологически устойчивом кинопроизводстве практически не было. Поэтому мы перевели на немецкий списки из «Code of Best Practices for Sustainable Filmmaking», изданные Американским университетом в Вашингтоне совместно с множеством кинокомпаний. На это руководство мы решили ориентироваться в дальнейшем — а потом включили калькулятор содержания углекислого газа, полученный от компании ClimatePartner (помогающей организациям сделать их производство экологичным. — Ред.). Теперь это руководство — основа работы для большинства «зеленых» кинопроектов в Германии.

Кадр из фильма «Мужчина, которого слишком сильно любили» (2014). Одна из 36 картин, снятых с применением методов гриншутинга в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег © Fidélité Films

— В каких кинопроектах вы участвовали?

— Впервые мы испробовали новые методы во время работы над сериалом «Сельский врач». Я как раз впервые была там менеджером по устойчивому развитию. Несла знания в мир. После этого сериала принципы стали применяться в других проектах. Я все чаще начала выступать с лекциями и мастер-классами; особенно здорово это было на фестивале документального кино NaturVision в Людвигсбурге или в гостях у организации Green Pictures Group в Кёльне. Продакшен-менеджер Sony Pictures, послушав мое выступление, применил методы, о которых я рассказала, в производстве трех сериалов. К моим удивлению и гордости, в 2017 году UFA объявила о начале эпохи экологичного кинопроизводства. Меня пригласили провести вводный семинар. Все это, конечно, вдохновляет.

— Считаете ли вы, что гриншутинг — это будущее киноиндустрии?

— Если мы вспомним результаты общих исследований и наши собственные наблюдения за изменением климата, легко можно прийти к выводу, что гриншутинг в будущем должен стать стандартом производства. И это будущее должно начаться сейчас, если мы хотим удерживать глобальное потепление в необходимых пределах — полутора градусов Цельсия. Изменения рабочего процесса в экологически устойчивом направлении необходимы. Каждая попытка отложить их на потом подвергает угрозе будущие поколения. В производстве фильмов не должно быть места для такой безответственности.. Выпускать фильмы — это круто. То, что происходит в этой индустрии, перенимают и другие сферы. Кроме того, все больше актеров и публичных личностей поддерживает «зеленые» идеи. Кинокомпаниям необходимо прилагать усилия, чтобы привлечь этих людей к сотрудничеству. Безусловно, ценный вклад вносят продюсеры и авторы, чьи произведения затрагивают тему экологии, особенно документалисты.

В свою очередь, в производстве игрового кино я вижу множество вещей, которые можно еще улучшить, особенно реквизит, декорации, транспортные средства, задействованные на съемках, даже костюмы; ведь кино- и телезрители (сознательно или бессознательно) принимают эту информацию к сведению и таким образом формируют свой взгляд на мир и на собственную повседневную жизнь.

— Переходить на экологичное, или «зеленое», сложно и нудно. Как вы действовали, чтобы актеры, режиссеры и другие участники процесса не морщились при виде «зеленых» принципов?

— Лучше всего с самого начала вовлекать в процесс планирования авторов, продакшен-менеджеров, креативных работников, руководителей всех отделов. Идеальный вариант — вместе выбрать из списка предлагаемых мер наиболее подходящие и, возможно, предложить свои.

Так мы поступили во время производства сериала «Сельский врач». Многие из предложенных методов телекомпания Novafilm применяла и раньше, поскольку это было просто экономично и разумно. К тому же сотрудники были рады, что, оказывается, своей деятельностью они вносили вклад в защиту окружающей среды. Уэйн Карпендейл, сыгравший в этом сериале главную роль, заявил: «Именно “Сельский врач”, действие которого так сильно связано с природой, должен стать образцом экологичного кинопроизводства. Я надеюсь, что за этим последует множество аналогичных проектов — в идеале и о жизни в больших городах».

Работать с киногруппами нужно не с учительским, а с позитивным настроем. В 2015 году я была консультантом пилотного проекта, снятого по принципам гриншутинга, на известном немецком сериале «Место преступления»; эта серия называлась «Пять минут неба». Продюсерам было особенно важно, чтобы мы ни в коем случае не произвели на команду отталкивающего впечатления. Этот подход оправдал себя: даже три недели спустя у всех сохранялось желание работать в соответствии с принципами гриншутинга.

Чтобы поддерживать настроение и силы актеров и съемочной группы, необходимо хорошее питание. В ходе обоих проектов питание поставлялось в основном из региональных источников: это была продукция, выращенная органически и реализуемая по принципам честной торговли.

Кадр из сериала «Сельский врач» © ZDF

— Кто принимает решение, что при съемках будут учреждены «зеленые» стандарты?

— В первую очередь, это миссия продюсера. Следовать этому принципу — задача руководителей производственного процесса и выпуска: они распределяют финансирование, делают объявления для команды и должны уметь справляться с возможными проблемами. Таким образом, по большей части это все еще зависит от производящей компании. Различные федеральные киноинициативы и отдельные телеканалы поддерживают развитие экологичного кинопроизводства, организуя образовательные программы и приглашая «зеленых» консультантов. Тем не менее полная интеграция экологичных стандартов во все рабочие процессы на уровне телеканалов и спонсоров нам еще предстоит.

— Как вы снимали «Пять минут неба»?

— «Пять минут неба», ту самую «зеленую» серию «Места преступления», сняла во Фрайбурге медиа- и кинокомпания MFG Baden-Württemberg (по заказу компаний SWR и ARD Degeto) совместно с увлеченной продакшен-компанией и сказочной командой. MFG поддерживает ресурсосберегающие способы производства и научное сопровождение процесса: они работали совместно с консультантом. Кстати, на этих съемках не только одноразовая посуда была заменена на многоразовую, но еще мы использовали термокружки с карбоновыми ручками и крышками.

Главная героиня фильма — комиссар Эллен Берлингер (ее сыграла актриса Хайке Макач) — после долгой деятельности за границей под прикрытием приступает к работе в отделе убийств в своем городе. При этом ее расследование связано с вопросами экологии в городе, и в детективе показано напряжение, которое существует в обществе по отношению к идеям устойчивого развития.

Сама Хайке Макач проявила очень органичный и разумный подход к охране окружающей среды и показала, что это часть ее каждодневной жизни, без лишних догматических установок. Она передвигалась по Фрайбургу на велосипеде, в том числе на съемки. Примечательно, что режиссер этого эпизода — тоже женщина, Катрин Геббе. Среди серий «Места преступления» всего шесть процентов сняты женщинами. Между тем «зеленое» мировоззрение включает в себя и социальные аспекты: равноправие — это тоже часть устойчивого развития.

— Если применять гриншутинг, вырастает ли стоимость работы?

— Лучше всего задуматься о гриншутинге на стадии подготовки проекта, поскольку именно в это время определяется оборудование. Поначалу переход на экологичные методы производства может занимать много времени, но достаточно один раз полностью провести весь процесс по-новому, и в дальнейшем все снова функционирует в нормальном ритме.

Есть методы, которые требуют небольших постоянных усилий для совершения привычных действий: например, мыть посуду вместо того, чтобы пользоваться одноразовой. Но при этом есть из обычной посуды намного приятнее, не говоря о том, что это помогает поддерживать экологический баланс. Да еще и экономить на одноразовых наборах. Все это стоит затраченных усилий!

Учет выбросов парниковых газов во время производства сериала «Сельский врач» занимал у нас пятнадцать минут в день, в конце съемок нам понадобился один сотрудник, который в течение двух дней свел все полученные показатели воедино. Было бы здорово, если бы телеканалы закладывали для производства больше оплачиваемых дней, потому что сегодняшняя тенденция к сокращению съемочного времени идет вразрез с принципами устойчивого развития.