Дети декабря

«Летящие сквозь ночь» / «Nightflyers»2 декабря, Syfy

Писатель Джордж Р.Р. Мартин известен, прежде всего, своим грандиозным циклом «Песнь Льда и Пламени», по которому был снят сериал «Game of Thrones» канала HBO. «Nightflyers» — экранизация фантастического рассказа Мартина, где герои летят через всю Солнечную систему, сталкиваются с инопланетной формой жизни и в процессе стремительно звереют. По этому рассказу в 1987 году уже выходил фильм, а Мартин тогда был соавтором сценария. Хотя фильм и не стал хитом, писатель считал, что именно эта лента спасла его карьеру. Канал Syfy уверяет, что их сериал в равной степени вдохновлялся как фильмом, так и оригинальным рассказом. Правда, сам Джордж Мартин не принимал участия в производстве шоу — обязательства перед HBO не позволили. Поэтому руководит проектом сценарист Джеффри Бюхлер — он написал фильм ужасов «Полуночный экспресс» с Брэдли Купером. По словам Бюхлера, он хотел дистанцироваться в этой работе от кровавой кэмповой экранизации 1987 года и приблизиться к атмосфере «Сияния» Стэнли Кубрика. В главных ролях заняты Брайан Ф. О'Бирн (премия BAFTA за мини-сериал «Мальчик в синей футболке») и Гретхен Мол, известная по фильму «Непристойная Бетти Пейдж» и сериалу «Boardwalk Empire». Десять эпизодов шоу прилетят на сайт Syfy в день премьеры.