Королева Америка

«Возвращение домой» / «Homecoming»2 ноября, Amazon

Сэм Нилл, создатель интровертной хакерской драмы «Mr. Robot», запускает новый проект для онлайн-гиганта Amazon. «Homecoming» — это триллер, основанный на одноименном подкасте Gimlet Media. Главную роль сыграла Джулия Робертс, обладательница «Оскара» и трех премий «Золотой глобус». Ее героиня устраивается на работу в правительственное учреждение, которое помогает солдатам вернуться к обычной мирной жизни. Солдаты наперебой утверждают, что они здесь по собственной воле и могут уйти в любой момент. Но чем дальше, тем очевиднее, что это не так. Кроме Джулии Робертс в сериале заняты Сисси Спейсек («Оскар» за биографическую драму «Дочь шахтера»), а также звезды «Boardwalk Empire» Бобби Каннавале и Ши Уигэм. Сэм Нилл поставил все десять эпизодов. Критики, которые посмотрели первую серию, говорят, что «Homecoming» — это история о том, как через контакты с окружающими мы познаем и интерпретируем реальность. Amazon заказал сразу два сезона шоу — второй выйдет в 2019 году.