Королева Америка

Сэм Нилл, создатель интровертной хакерской драмы «Mr. Robot», запускает новый проект для онлайн-гиганта Amazon. «Homecoming» — это триллер, основанный на одноименном подкасте Gimlet Media. Главную роль сыграла Джулия Робертс, обладательница «Оскара» и трех премий «Золотой глобус». Ее героиня устраивается на работу в правительственное учреждение, которое помогает солдатам вернуться к обычной мирной жизни. Солдаты наперебой утверждают, что они здесь по собственной воле и могут уйти в любой момент. Но чем дальше, тем очевиднее, что это не так. Кроме Джулии Робертс в сериале заняты Сисси Спейсек («Оскар» за биографическую драму «Дочь шахтера»), а также звезды «Boardwalk Empire» Бобби Каннавале и Ши Уигэм. Сэм Нилл поставил все десять эпизодов. Критики, которые посмотрели первую серию, говорят, что «Homecoming» — это история о том, как через контакты с окружающими мы познаем и интерпретируем реальность. Amazon заказал сразу два сезона шоу — второй выйдет в 2019 году.
1 из 5
закрыть
Комментарии
Новое в разделе «Медиа»Самое читаемое
Сегодня на сайте
Что слушать в ноябре
Система Станиславского
Устоит или не устоит?
«Неудобная» история советских музеев 1920-х — 1930-х годов
«Право снимать плохое кино всегда было только у гетеросексуалов. Теперь оно есть и у нас»
«Оставаясь свободной, я осознавала свое место в культуре»
rosemary loves a blackberry. «love you, Asia Aria Anna Maria Vittoria Rossa»
Искушение добром
RSAC: «Стоять с отцом на сцене и играть грязный стиль — это очень круто»
Другая жизнь
Воссоздать дом для ушедшего
«Это единственная страна в мире, которая родилась из книг»