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Все смешалось в доме Облонских

В марте 1873-го Софья Толстая написала младшей сестре: «Вчера Левочка вдруг неожиданно начал писать роман из современной жизни. Сюжет романа — неверная жена и вся драма, происшедшая от этого». Тогда же появились сюжетный план романа и эскизы некоторых сцен. Летом работа остановилась, но в конце 1873 года возобновилась с новой силой. К этому времени роман уже назывался «Анна Каренина». Вы наверняка читали эту книгу — и не раз. А сможете поймать на ошибках и нестыковках ее автора?

текст: Анна Голубева
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