«Артдокфест» в Москве: выбор Кольты

Несмотря на, казалось бы, окончательный переезд в Ригу, «Артдокфест» все-таки пройдет и в Москве. Открытие — сегодня, 6 декабря. Правда, не все фильмы из рижского лайнапа будут показаны в России. Да и те, что будут показаны, частично будут демонстрироваться только онлайн. Рассказываем о наших фаворитах из фестивальной программы.

«Едоки картофеля»Режиссер Дина Баринова

В деревенском доме, где из примет XXI века — только электропримус и радио, ютится семья: старик со старухой, их сын, дураковатый детина с огромными кулаками, и двое внуков. Старики делят пенсию и все, что остается после покупки дров и угля, отправляют сыну и дочери куда-то во внешний мир, взамен получая на попечение еще одного, только вылупившегося, внука. Детина работает по дому, обсуждает с родителями судьбу героини песни «Вороваек» и гоняет по деревне на велосипеде с рулем от «Москвича». Малышня вопит и барахтается в грязи. Вечером все собираются за столом и ужинают жареной картошкой.

Режиссер Дина Баринова показывает Россию, от которой принято отворачиваться: пьяненькую, грязноватую, на первый взгляд, страшную, как картины Босха, и карикатурно нелепую, как вселенная «Деревни дураков». Но во взгляде ее нет презрения и брезгливости, только жадное внимание и легкое удивление: в этой жизни обнаруживается столько любви и заботы, что начинаешь сомневаться — может, это какая-то особенная версия рая для неприхотливых, вон и сливы растут прямо над головой.

О земной природе происходящего постоянно напоминают только песни из радиоточки, ужасно, впрочем, неуместные: даже смешно представлять реакцию Майкла Джексона, узнай он, в каких диковинных краях звучала его «Билли Джин».