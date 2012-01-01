Симон Берц, Сесиль Луайе / «Мой ужин с тобой»© Екатерина Хрушкова / Арт-площадка СТАНЦИЯ
Спектакль «Мой ужин с тобой» представят хореограф Сесиль Луайе и компания современного танца «Диалог Данс» 17 и 18 декабря в Костроме. В постановке примет участие швейцарский композитор и музыкант Симон Берц. Также Симон Берц выступит с перформансом 21 и 22 декабря во Владивостоке.
Французская танцовщица и хореограф Сесиль Луайе выступала в дуэте с Жозефом Наджем в его спектакле «Sho-bo-gen-zo», который был показан в 2013 году на Чеховском фестивале в Москве. В 2015 году Сесиль Луайе провела мастер-классы в костромской школе и компании современного танца «Диалог Данс».
17 и 18 декабря Сесиль Луайе и «Диалог Данс» впервые представят спектакль «Мой ужин с тобой», в котором участвует швейцарский композитор и музыкант Симон Берц. Он выступит на одной сцене с танцовщиками и будет создавать живую саунд-среду во время спектакля.
Симон Берц — барабанщик и саунд-артист. Родился в 1967 году, учился в джазовой школе в Люцерне. Играл в рок- и панк-группах, затем стал заниматься электронной и экспериментальной музыкой. Один из инструментов Берца — литофон, созданный из каменных пластинок, которые он собрал в Альпах.
Как музыкант и медиахудожник Берц участвовал в выставке Art Basel, фестивале Video Sound Art в Милане, кинофестивале в Нью-Орлеане и многих других. Выступал с концертами в Европе, США, Японии, Китае и Латинской Америке. Сотрудничал с такими знаменитыми музыкантами, как Дамо Судзуки, Джейсон Марсалис, Джими Тенор, Ли «Скрэтч» Перри, Джоджо Майер. Также Берц создает музыку и звуковые образы для театра и кино, недавно он записал саундтрек к немому фильму «Метрополис».
Берц выступал в России в составе швейцарской группы Fell на фестивале Сергея Курехина SKIF (2013), а также как участник театрального перформанса «Автобалет» вместе с коллективом Mercimax на фестивале ДНК в Красноярске (2016).
21 и 22 декабря впервые во Владивостоке пройдут перформансы Симона Берца «Rocking Desk».Понравился материал?помоги сайту!
календарь
С 10 октября 2016Полина Канис в арт-резиденции Rote Fabrik
С 28 октября 2016Дом впечатлений. Прогулка с трубадуром
С 2 ноября 2016Кока Рамишвили / «Не кажется ли тебе, что пришло время любви?»
С 5 ноября 2016Выставка Ханса-Ульриха Обриста «Бесконечное интервью» в КрасноярскеВесь календарь