Симон Берц, Сесиль Луайе / «Мой ужин с тобой»

© Екатерина Хрушкова / Арт-площадка СТАНЦИЯ

Спектакль «Мой ужин с тобой» представят хореограф Сесиль Луайе и компания современного танца «Диалог Данс» 17 и 18 декабря в Костроме. В постановке примет участие швейцарский композитор и музыкант Симон Берц. Также Симон Берц выступит с перформансом 21 и 22 декабря во Владивостоке.

Французская танцовщица и хореограф Сесиль Луайе выступала в дуэте с Жозефом Наджем в его спектакле «Sho-bo-gen-zo», который был показан в 2013 году на Чеховском фестивале в Москве. В 2015 году Сесиль Луайе провела мастер-классы в костромской школе и компании современного танца «Диалог Данс».

17 и 18 декабря Сесиль Луайе и «Диалог Данс» впервые представят спектакль «Мой ужин с тобой», в котором участвует швейцарский композитор и музыкант Симон Берц. Он выступит на одной сцене с танцовщиками и будет создавать живую саунд-среду во время спектакля.

Симон Берц — барабанщик и саунд-артист. Родился в 1967 году, учился в джазовой школе в Люцерне. Играл в рок- и панк-группах, затем стал заниматься электронной и экспериментальной музыкой. Один из инструментов Берца — литофон, созданный из каменных пластинок, которые он собрал в Альпах.

Как музыкант и медиахудожник Берц участвовал в выставке Art Basel, фестивале Video Sound Art в Милане, кинофестивале в Нью-Орлеане и многих других. Выступал с концертами в Европе, США, Японии, Китае и Латинской Америке. Сотрудничал с такими знаменитыми музыкантами, как Дамо Судзуки, Джейсон Марсалис, Джими Тенор, Ли «Скрэтч» Перри, Джоджо Майер. Также Берц создает музыку и звуковые образы для театра и кино, недавно он записал саундтрек к немому фильму «Метрополис».

Берц выступал в России в составе швейцарской группы Fell на фестивале Сергея Курехина SKIF (2013), а также как участник театрального перформанса «Автобалет» вместе с коллективом Mercimax на фестивале ДНК в Красноярске (2016).

21 и 22 декабря впервые во Владивостоке пройдут перформансы Симона Берца «Rocking Desk».