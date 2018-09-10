Объявлены победители конкурса дирижеров имени Светланова

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В Париже завершился IV Международный конкурс дирижеров имени Евгения Светланова. Первую и третью премию жюри решило не присуждать, обладателями второй премии стали Дмитрий Филатов (Россия) и Фуад Ибрагимов (Азербайджан).

Как сообщает агентство «Турне», они получили по 10 тысяч евро. Дипломов конкурса удостоены Уилсон Инг (Гонконг) и Хаоран Ли (Китай), которому также достался приз зрительских симпатий и специальный приз Оркестра Радио Франс — совместное выступление в сезоне 2020–2021.

Дмитрий Филатов — выпускник Академии музыки имени Гнесиных, ученик Сергея Скрипки, с 2003 года является дирижером Симфонического оркестра Белгородской филармонии, с 2009 года руководит Симфоническим оркестром Белгородского института искусств.

Фуад Ибрагимов — выпускник Азербайджанской музыкальной академии и Кельнской высшей школы музыки, дирижер Азербайджанского государственного симфонического оркестра, главный дирижер Камерного оркестра Баку, главный дирижер Симфонического оркестра Новой филармонии Мюнхена.

В жюри конкурса входили:

Александр Ведерников (председатель жюри) — главный дирижер Датской королевской оперы, Главный дирижер Симфонического оркестра Оденсе;

Мауро Букарелли — советник по художественным вопросам Национального оркестра Академии Санта-Чечилия;

Андрей Борейко — дирижер, музыкальный руководитель Симфонического оркестра Напля, США;

Гидон Кремер — скрипач, руководитель оркестра «Кремерата Балтика»;

Йорма Панула — дирижер, педагог;

Кристина Рокка — вице-президент Чикагского симфонического оркестра;

Натали Штуцман — певица и дирижер, главный дирижер Симфонического оркестра Кристиансанна, Норвегия, первый приглашенный дирижер Симфонического оркестра Ирландского радио, дирижер Государственного симфонического оркестра Сан-Паулу.

Международный конкурс дирижеров имени Евгения Светланова проводится с 2007 года. В этом году на конкурс поступило 350 заявок из 57 стран мира. Участниками конкурса стали 18 молодых дирижеров из Азербайджана, Великобритании, Гватемалы, Германии, Гонконга, Грузии, Китая, Польши, России, США, Турции, Украины, Финляндии, Франции и Японии.



