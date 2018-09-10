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«Москино» покажет фильмы Филипа Ремунды и Вита Клусака

News_detailed_picture© «Москино»

С 19 по 23 сентября «Москино» при поддержке Чешского культурного центра представит в кинотеатрах «Факел» и «Юность» ретроспективу режиссеров-документалистов Филипа Ремунды и Вита Клусака, основателей компании Hypermarket Film, занимающейся производством независимого документального кино.

Как сообщает «Москино», на открытии ретроспективы в кинотеатре «Юность» выступят Сергей Летов и Роман Столяр.

В программе ретроспективы восемь фильмов разных лет:

Кинотеатр «Юность»

  • 19 сентября в 19:00 — «Пар над рекой» (2015), реж. Филип Ремунда, Роберт Кирхофф (российская премьера);

Кинотеатр «Факел»

  • 20 сентября в 19:00 — «Чешская мечта» (2004), реж. Филип Ремунда, Вит Клусак;
  • 21 сентября в 19:00 — «Деревня Б.» (2002), реж. Филип Ремунда;
  • 22 сентября в 15:00 — «Близкий далекий Восток» (2015), реж. Филип Ремунда;
  • 22 сентября в 20:00 — «Мир по Далибореку» (2017), реж. Вит Клусак (московская премьера);
  • 23 сентября в 18:40 — «Бравый водитель Сметана» (2013), реж. Филип Ремунда, Вит Клусак;
  • 23 сентября в 20:00 — «Чешский мир» (2010), реж. Филип Ремунда, Вит Клусак.

Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами. После каждого показа состоится Q&A с авторами.

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