День открытых дверей пройдет в ИПСИ© Гоша Голицын / ICA Moscow
15 сентября Институт проблем современного искусства (ИПСИ) в Москве проводит День открытых дверей.
Начало в 14:00, на встрече будут присутствовать преподаватели, выпускники, художники круга ИПСИ, в том числе научный руководитель Станислав Шурипа, исполняющий обязанности ректора Паруйр Давтян, основатель ИПСИ Иосиф Бакштейн, преподаватели Саша Обухова, Виктор Алимпиев и Илья Будрайтскис.
Организаторы встречи напоминают, что до 1 октября ИПСИ проводит набор на курс «Новые художественные стратегии» 2018–2020 для художников, теоретиков и кураторов современного искусства.
В этом году специальный грант одного из крупнейших музеев позволит бесплатно предоставить пять мест лучшим из абитуриентов.
Занятия начнутся в октябре и будут проходить в образовательном центре Музея современного искусства «Гараж».
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