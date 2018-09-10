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День открытых дверей пройдет в ИПСИ

News_detailed_picture© Гоша Голицын / ICA Moscow‎

15 сентября Институт проблем современного искусства (ИПСИ) в Москве проводит День открытых дверей.

Начало в 14:00, на встрече будут присутствовать преподаватели, выпускники, художники круга ИПСИ, в том числе научный руководитель Станислав Шурипа, исполняющий обязанности ректора Паруйр Давтян, основатель ИПСИ Иосиф Бакштейн, преподаватели Саша Обухова, Виктор Алимпиев и Илья Будрайтскис.

Организаторы встречи напоминают, что до 1 октября ИПСИ проводит набор на курс «Новые художественные стратегии» 2018–2020 для художников, теоретиков и кураторов современного искусства.

В этом году специальный грант одного из крупнейших музеев позволит бесплатно предоставить пять мест лучшим из абитуриентов.

Занятия начнутся в октябре и будут проходить в образовательном центре Музея современного искусства «Гараж».









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