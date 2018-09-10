Минкульт собирается ограничить показ зарубежного кино© Культура.рф
Законопроект, разработанный Министерством культуры РФ, ограничивает 35 процентами долю ежедневных сеансов одного фильма иностранного производства в российских кинотеатрах.
Текст законопроекта, который представляет собой поправки в федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии РФ», доступен на сайте Минкульта.
В частности, закон предлагается дополнить статьей «Государственное регулирование показа фильмов в кинотеатрах».
В первых двух частях статьи говорится, что «количество сеансов каждого фильма, демонстрируемого в течение дня в кинотеатре, имеющем более одного кинозала, не может превышать 35% от общего числа» всех ежедневных сеансов, а для кинотеатров с одним залом количество сеансов одного фильма ограничивается 35% от всех сеансов в течение календарного месяца.
При этом, указывается в законопроекте, «требования частей первой и второй настоящей статьи не распространяются на национальные фильмы».
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минкульта, предполагается, что контроль по реализации инициативы будет осуществлять Роспотребнадзор, так как затрагиваются права потребителей.
«Информация о количестве сеансов конкретного фильма, необходимая Роспотребнадзору, будет предоставляться из ЕАИС. Данная мера позволит обеспечить многообразие демонстрируемых фильмов и создать благоприятные условия для развития российской кинематографии», — пояснили в пресс-службе.
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