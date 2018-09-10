Новая сцена Александринки принимает фестиваль «Этномеханика»© Gaye Su Akyol / Facebook
15 сентября на Новой сцене Александринского театра в Петербурге состоится десятый фестиваль world music «Этномеханика».
Как сообщают организаторы «Этномеханики», многие участники фестиваля выступят в России впервые, в том числе ансамбль Gaye Su Akyol (Турция) и оркестр Hańba! (Польша).
Также в Петерьург в этом году приедут аудиовизуальный дуэт Dengue Dengue Dengue (Перу), ансамбли Širom (Словения) и Šuma (Белоруссия).
Среди российских участников фестиваля Bad Zu, проект Анастасии Толчневой Lovozero, группы Lucidvox и «Чивадеше», вокальное трио «Цветень» и казанский продюсер Viner.
Фестиваль «Этномеханика» проходит при поддержке Комитета по Культуре Санкт-Петербурга
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