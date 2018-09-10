Новая сцена Александринки принимает фестиваль «Этномеханика»

© Gaye Su Akyol / Facebook

15 сентября на Новой сцене Александринского театра в Петербурге состоится десятый фестиваль world music «Этномеханика».

Как сообщают организаторы «Этномеханики», многие участники фестиваля выступят в России впервые, в том числе ансамбль Gaye Su Akyol (Турция) и оркестр Hańba! (Польша).

Также в Петерьург в этом году приедут аудиовизуальный дуэт Dengue Dengue Dengue (Перу), ансамбли Širom (Словения) и Šuma (Белоруссия).

Среди российских участников фестиваля Bad Zu, проект Анастасии Толчневой Lovozero, группы Lucidvox и «Чивадеше», вокальное трио «Цветень» и казанский продюсер Viner.

Фестиваль «Этномеханика» проходит при поддержке Комитета по Культуре Санкт-Петербурга























