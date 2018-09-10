В «Порядке слов» представят «Избранное» Гуннара Экелёфа

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15 сентября, в день 111-летия со дня рождения шведского поэта Гуннара Экелёфа в московском магазине «Порядок слов» в «Перелетном кабаке» состоится презентация его книги «Избранное».

Начало в 20:00, вход свободный. Адрес «Перелетного кабака»: Мансуровский пер., д. 10.

Как сообщает сайт «Порядка слов», в «Избранное» вошли все стихотворные сборники автора, за исключением изданной в 2016 году «Мёльнской элегии». Книгу выпустило издательство «Порядок слов» при поддержке шведского Совета по культуре, посольства Швеции в Москве и Генерального консульства Швеции в Санкт-Петербурге.

«Отдельной книгой в таком объеме стихи шведского классика модернизма выходят на русском впервые, — пишут организаторы презентации. — Некоторые сборники представлены от первого до последнего стихотворения, другие чуть ли не полностью, ранние и предсмертные дают, скорее, возможность познакомиться с этим удивительным автором, увидеть прихотливые пути его лирической биографии. Его борьбу с самим собой, отрицание самого себя, вплоть до своеобразной анти-поэзии, и затем до вершин последней, гениальной, мистической, но не туманной, трилогии "Сказание о князе Эмгионе". Без знакомства со стихами Экелёфа трудно понять не только современную шведскую поэзию, но и в целом скандинавскую. Цитируемость его произведений огромна. Что уж и говорить о влиянии, оно повсеместно».

Над сборником работали более 25 переводчиков, но главным образом три объединившихся в содружество для этой цели поэта: Надежда Воинова (Баку-Петербург), Наталья Пресс (Петербург) и Алёша Прокопьев (Москва).

Надежда Воинова и Алёша Прокопьев примут участие в презентации 15 сентября. Также ее участниками станут поэт, литературный критик, переводчик Елена Пестерева, филолог, поэт Дарья Пасичник, художник, поэт Саша Грач и поэт, редактор, литературный критик Павел Банников.







