Театр наций объявил планы на новый сезон

Художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов, соучредитель Фонда Михаила Прохорова Ирина Прохорова и режиссер Робер Лепаж

Москва, 7 сентября 2018 года © Театр наций

7 сентября в Театре наций в Москве состоялась пресс-конференция, посвященная открытию сезона 2018/2019. Одним из его главных событий станет премьера спектакля канадского режиссера Робера Лепажа.

Как сообщает ТАСС, название спектакля пока не объявлено. «Я и Евгений [Миронов, художественный руководитель Театра наций] думали о новом проекте уже много времени. И мы нашли проект. Я, к сожалению, не могу открыть название спектакля», — рассказал Лепаж. В 2013 году он поставил в Театре наций спектакль «Гамлет | Коллаж», все роли в котором сыграл Миронов.

Всего в новом сезоне запланировано три премьеры на Основной сцене, три премьеры на Малой сцене и несколько новых спектаклей и лабораторий в Новом пространстве.

Новый сезон Театра наций откроет 11 сентября на Малой сцене премьера спектакля Дениса Бокурадзе «Театр чудес», 27 сентября на Малой сцене состоится премьера спектакля Дмитрия Сердюка из цикла «Наше всё… Ахматова. Свидетель», на декабрь запланирована премьера спектакля Светланы Земляковой «Любовницы» по роману Эльфриды Елинек.

Премьера одного из самых ожидаемых спектаклей сезона — мюзикла «Стиляги» — должна состояться на Основной сцене в феврале 2019 года. Творческая группа во главе с режиссером Алексеем Франдетти начала подготовку к премьере в январе 2018 года, когда состоялись первые кастинги. Всего на кастинг прислали заявки более 2500 человек.

В апреле на Основной сцене пройдет премьера спектакля «Тартюф» в постановке Евгения Писарева, в мае — премьера спектакля Андрея Могучего по прозе современного писателя Романа Михайлова. Также в мае начнутся репетиции спектакля «Дядя Ваня» в постановке художественного руководителя Парижского театра «Одеон» Стефана Брауншвейга.

Новый сезон в Новом пространстве Театра наций откроется 8 сентября выставкой «Aз 444» и творческим вечером «Вселенная русской азбуки», в котором примут участие писатель Людмила Улицкая, лингвист Максим Кронгауз и историк Алексей Юдин.

Первая премьера Нового пространства в новом сезоне — спектакль молодого режиссера Олега Долина «Снегурочка», с которого начнет работу лаборатория детских проектов. Следующим прокетом лаборатории станет спектакль «Таинственная история с привидениями» Полины Стружковой. К 100-летию Александра Солженицына приурочены показы лаборатории «Красное колесо» – «На "Дне"», «Ячейка» и «Вагон системы Полонсо». Команда во главе с режиссером Михаилом Патласовым готовит документальный проект «Последний дворец последнего царя». Кроме того, в течение сезона в Новом пространстве планируются различные перформансы, концерты и лекции.

В сезоне 2018/2019 запланированы гастроли спектаклей Театра наций в Красноярске, Петрозаводске, Чите, Таллине, Череповце, Южно-Сахалинске, Долинске, Корсакове, Невельске и Холмске, Пыть-Ях, Риге, Новом Уренгое, Екатеринбурге, Петербурге, Тольятти и Томске. Театр примет участие в нескольких фестивалях, среди которых «Золотая маска в Прибалтике», NET и Стамбульский театральный фестиваль.

В октябре Театр наций станет штаб-квартирой XIII Международного фестиваля-школы современного искусства «Территория». XVII Фестиваль театров малых городов России пройдет весной 2019 года в городе Камышине Волгоградской области.



