Ленни Кравиц выпустил новый альбом

© Warner Music

Сегодня, 7 сентября, вышел 11-й студийный альбом американского музыканта Ленни Кравица, «Raise Vibration».

Карьера певца, автора песен, мультиинструменталиста и продюсера Ленни Кравица началась в 1980-е годы. С тех пор музыкант записал десять студийных альбомов и выиграл множество наград, в том числе Brit Awards, MTV VMA, AMA, Radio Music Awards и NRJ Music Awards, четыре года подряд — с 1998 по 2002 годы — он получал «Грэмми» в номинации «Лучшее мужское вокальное рок-исполнение».

«В одиннадцатом лонгплее "Raise Vibration" Ленни Кравица снова торжествует единение рок-н-ролла, фанка, блюза и соула, — сообщает Warner Music Russia. — Вдохновенный молодежью и тремя десятилетиями мудрости, этот альбом — творческое перерождение и смелая, яркая, потрясающая работа легендарного артиста. Всего альбом включает в себя 12 абсолютно новых треков».

Помимо цифрового релиза «Raise Vibration» доступен на физических носителях — CD и виниле разного формата, а также в виде бокс-сетов.

Клип на первый сингл с нового альбома, «Low», который снял фотограф и клипмейкер Жан-Батист Мондино, с середины июля собрал на YouTube около семи миллионов просмотров.















