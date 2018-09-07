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Киноклуб «Док. Параллели и границы» начнет работу в Музее кино

News_detailed_pictureКадр из фильма «Взгляните на лицо»© Музей кино

9 сентября в Государственном центральном музее кино на ВДНХ откроется киноклуб «Док. Параллели и границы».

Курировать клуб будет Яков Кириллов, создатель киноклуба на Римской. Фильмами открытия станут «Взгляды. Феноменология» Дмитрия Сидорова (2002) и «Взгляните на лицо» (1966) Павла Когана.

«Мы решили открыть цикл встреч киноклуба "Док. Параллели и границы" <...> картинами лиричными, сохраняющими свою остроту, определенно важных для истории нашей документалистики», — пишет Яков Кириллов на сайте Музея кино.

«Фильмы эти обращают к вопросам для кино принципиальным — взаимовлияния взгляда, снимающего и снимаемого; наблюдения за жизнью и за наблюдателем — вопросам, которые постоянно перед нами возникают, и будут возникать (а в киноклубе "Док. Параллели и границы" особенно)».

Встречи киноклуба будут проходить дважды в месяц. Вход 9 сентября свободный.













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