Валерий Фокин стал лауреатом Европейской театральной премии

6 сентября на пресс-конференции в Петербурге были объявлены лауреаты Европейской театральной премии 2018 года. В главной номинации премия присуждена художественному руководителю Александринского театра Валерию Фокину.

Премия, учрежденная в 1986 году Европейской комиссией, вручается в двух номинациях: Европейская театральная премия и Европейская премия «Театральная реальность».

Как сообщает ТАСС, в этом году Европейская театральная премия присуждена Валерию Фокину, народному артисту России, художественному руководителю Российского государственного академического театра драмы имени А.С. Пушкина (Александринского театра), руководителю секции «Театр» VII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Европейская премия «Театральная реальность» будет вручена представителям современной европейской режиссуры Жюльену Госселину (Франция), Яну Кляту (Польша), Мило Рау (Швейцария) и Тьяго Родригесу (Португалия), а также звезде балетной сцены Сиди Лабри Шеркауи (Бельгия-Марокко) и цирковой компании «Циркус-Циркур» (Швеция). Специальная премия присуждена испанской актрисе Нурии Эспер.

С 13 по 17 ноября Театр-фестиваль «Балтийский дом» представит Европейскую театральную премию на VII Санкт-Петербургском международном культурном форуме. В программу форума включены показы спектаклей лауреатов премии 2018 года.

В Александринском театре будут показаны спектакли Валерия Фокина «Швейк. Возвращение», «Сегодня. 2016 — …» и «Маскарад. Воспоминания будущего». на сцене Театра-фестиваля «Балтийский дом» — спектакль Сиди Ларби Шеркауи «In Memoriam», цирковое шоу «Границы» компании «Циркус-Циркур» и спектакль «Враг народа» в постановке Яна Клята, в Молодежном театре на Фонтанке — спектакли Тьяго Родригеcа «Дыхание» и «Наизусть», на сцене Учебного театра свой моноспектакль «Монологи» представит Нурия Эспер.

Лауреатам прошлых лет — петербургским режиссерам Льву Додину и Андрею Могучему — будет посвящена специальная программа «Возвращения». На сцене Малого драматического театра — Театра Европы покажут спектакль «Гамлет» в постановке Льва Додина, лауреата Европейской театральной премии 2000 года. В БДТ имени Г.А. Товстоногова пройдут спектакли лауреата Европейской премии «Театральная реальность» 2011 года Андрея Могучего «Алиса», «Губернатор» и «Гроза».







