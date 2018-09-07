InLiberty покажет фильмы Александра Расторгуева© artdoc.media
13 сентября образовательный проект InLiberty организует в Москве показ фильмов Александра Расторгуева (1971-2018) и круглый стол, посвященный творчеству режиссера.
Начало в 20:00, вход свободный по предварительной регистрации.
В программе два фильма: «Чистый четверг» (2003) о войне в Чечне и «Буду танцевать» (2017) о рэпере Риче. После показа состоится дискуссия с участием кинокритиков Екатерины Белоглазовой и Михаила Ратгауза, продюсера Марии Гавриловой и политолога Кирилла Рогова.
14 сентября в InLiberty будет представлено русское издание «Конституции свободы» Фридриха Хайека. В презентации примут участие профессор Оксфордского университета Андрей Зорин, член-корреспондент РАН Ростислав Капелюшников и научный редактор русского издания, заместитель главного редактора журнала «Экономическая политика» Юрий Кузнецов.
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