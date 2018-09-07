 
16:25 7 сентября 2018Новости
3780
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

InLiberty покажет фильмы Александра Расторгуева

News_detailed_picture© artdoc.media

13 сентября образовательный проект InLiberty организует в Москве показ фильмов Александра Расторгуева (1971-2018) и круглый стол, посвященный творчеству режиссера.

Начало в 20:00, вход свободный по предварительной регистрации.

В программе два фильма: «Чистый четверг» (2003) о войне в Чечне и «Буду танцевать» (2017) о рэпере Риче. После показа состоится дискуссия с участием кинокритиков Екатерины Белоглазовой и Михаила Ратгауза, продюсера Марии Гавриловой и политолога Кирилла Рогова.

14 сентября в InLiberty будет представлено русское издание «Конституции свободы» Фридриха Хайека. В презентации примут участие профессор Оксфордского университета Андрей Зорин, член-корреспондент РАН Ростислав Капелюшников и научный редактор русского издания, заместитель главного редактора журнала «Экономическая политика» Юрий Кузнецов.









Комментарии


Сегодня на сайте

«Светлана»Colta Specials
«Светлана» 

Не интернат и не клиника: Мария Гельман наблюдала, как живут люди с ментальными особенностями в социальной деревне

7 сентября 20188350
Москва и москвичиОбщество
Москва и москвичи 

Результат эксперимента Собянина — не только новый город, похожий на галлюцинацию, но и новые горожане, считает Мария Кувшинова

7 сентября 2018131220
БлаженныйСовременная музыка
Блаженный 

Как Эдвард Гордон по прозвищу Laraaji познакомился с Брайаном Ино, стал экспертом в смеховой медитации и классиком нью-эйджа

6 сентября 201811770