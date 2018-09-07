Объявлена программа фестиваля Дианы Вишневой

Сцена из балета «Paz de la Jolla» © The National Ballet of Canada / © The National Ballet of Canada / YouTube

Национальный балет Канады и основная труппа израильского коллектива «Батшева» приедут в Россию на VI Международный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva, который пройдет с 15 октября по 6 ноября в Москве и Петербурге.

Национальный балет Канады во главе с Карен Кейн представит 15 и 16 октября на сцене Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко (МАМТ) и 19 октября в Петербурге в «Мариинском-2» три одноактных балета: «Возникновение» Кристал Пайт, «Paz de la Jolla» Джастина Пека и «Бытие и ничто» Гийома Коте.

Симфоническим оркестром МАМТ в Москве и оркестром Мариинского театра в Петербурге будет дирижировать главный дирижер Национального балета Канады Дэвид Брискин.

5 и 6 ноября танцевальная компания «Батшева» представитна сцене МАМТ российскую премьеру спектакля «Венесуэла» хореографа Охада Наарина.

Одним из главных событий фестиваля Context. Diana Vishneva станет вечер молодых хореографов Context Lab, который пройдет 17 октября на сцене «Гоголь-центра» (Москва) и 20 октября, на Новой сцене Александринского театра (Петербург).

Финалисты конкурса Context Lab 2018 — Константин Матулевский (Москва), Ксения Вест (Берлин), Ирина Кононова (Ставрополь), Анна Щеклеина (Екатеринбург), Ольга Тимошенко (Москва) и Алексей Кононов (Петербург) — покажут на двух сценах свои новые работы, созданные специально для фестиваля. Во втором акте вечера будут представлены новые работы победителя Context Lab 2017 Ольги Лабовкиной и лауреата программы Mind and Movement Павла Глухова.

На фестивале пройдет серия публичных разговоров Context Speaks с легендарным хореографом и создателем нового языка движения gaga Охадом Наарином и художественным руководителем Национального балета Канады Карен Кейн, а также мастер-класс для художников по свету британского специалиста Майкла Мэнниона, воркшоп по театральной критике исследователя современного танца Виты Хлоповой и мастерская танцевальной фотографии театрального художника Марка Олича.

Кинопрограмму фестиваля этого года впервые смогут увидеть не только зрители из Москвы и Петербурга, но и со всей России. В течение месяца до и во время фестиваля кинопрогамма будет доступна на платформе интеллектуального кино Nonfiction.film.



