Выставка о связях Баухауса и СССР откроется в «Гараже»

© Bauhaus Dessau Foundation

C 12 сентября по 30 ноября в Музее современного искусства «Гараж» в Москве пройдет выставка «Школа в движении. Архитекторы-интернационалисты», посвященная комплексным связям между новаторской школой архитектуры, искусства и дизайна Баухаус и Советским Союзом.

Выставка является частью междисциплинарного международного проекта bauhaus imaginista, прослеживающего, как идеи Баухауса развивались в различных культурно-политических контекстах. Проект bauhaus imaginista организован музеем «Гараж» в сотрудничестве с «Объединением Баухауса Берлина, Дессау и Веймара», Гёте-Институтом и Домом культур мира (Берлин) по случаю столетия школы Баухаус.

В центре внимания выставки выпускники и студенты школы Баухаус, которые сопровождали ее второго директора Ханнеса Майера во время визита в СССР в 1930-е годы: архитектор Филипп Тольцинер, который провел остаток жизни в Москве, архитектор и градостроитель Конрад Пюшель и архитектор Лотта Стам-Безе — первая женщина, обучавшаяся на отделении строительства Баухауса в Дессау.

Материалы выставки — фотографии, письма, коллажи, вырезки, личные записи, схемы, манифесты, архитектурные наброски и планы — показывают связь архитекторов со школой Баухаус, с Советским Союзом и идеями социализма и коммунизма. Они отражают различные попытки написать индивидуальную и коллективную истории, сохранить необходимое, понять практики сотрудничества и отсылают к опыту миграции, проливая свет на личностный аспект в истории модернистских утопий.

В рамках публичной программы выставки художница Венделин ван Олденборг представит свое исследование жизни и творческого наследия Лотты Стам-Безе, которая, проработав некоторое время в Орске (Оренбургская область), в 1935 году переехала в Нидерланды, где получила известность благодаря участию в реконструкции Роттердама после Второй мировой войны.

Выставка «bauhaus imaginista. Школа в движении. Архитекторы-интернационалисты» подготовлена Марион фон Остен и Грантом Уотсоном, независимыми кураторами, совместно с Анастасией Митюшиной, куратором музея «Гараж», и историками искусства и архитектуры Аней Гуттенбергер, Томасом Флирлем и Даниелем Талесником



