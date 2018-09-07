 
13:13 7 сентября 2018Новости
2520
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

«Рихтерфест» объявил участников

News_detailed_pictureMoor Mother© Richterfest 2018

29 сентября на площадке «Плутон» в Москве состоится четвертый ежегодный международный фестиваль новой экспериментальной музыки «Рихтерфест». В программе фестиваля 14 живых выступлений, его иностранными хедлайнерами станут Nadah El Shazly (Египет) и Moor Mother (США).

«Рихтерфест» объединяет на одной сцене российских фри-джазовых музыкантов, композиторов, саунд-дизайнеров и аудиовизуальных художников. На фестивале в разное время играли ::vtol:: + Lovozero, Interchain, «Бром», Myka, Дмитрий Курляндский, Катя Шилоносова (NV), Алексей Борисов, Wozzeck, Алексей Сысоев, Саша Елина, Кирилл Широков, solo.op и многие другие.

В этом году «Рихтерфест» станет международным — впервые в России на фестивале выступят египетская певица Nadah El Shazly и Moor Mother, экспериментальный проект музыканта и поэтессы из Филадельфии Кэми Аювы.

Русская сцена в этом году будет представлена не только импровизационными сетами. Ключевые участники представят новые релизы, которые будут изданы специально к фестивалю.

В «Рихтерфесте-2018» примут участие «Бром», Rites of Passage, Usssy + Drojji (Павел Еремеев, Сергей Болотин, Андрей Гурьянов и Феликс Микенский), «Сольвычегодск», «Электрическая собака», Алексей Борисов и šs (Дарья Звездина и Василиса Филатова).









Комментарии


Сегодня на сайте

«Светлана»Colta Specials
«Светлана» 

Не интернат и не клиника: Мария Гельман наблюдала, как живут люди с ментальными особенностями в социальной деревне

7 сентября 20183000
Москва и москвичиОбщество
Москва и москвичи 

Результат эксперимента Собянина — не только новый город, похожий на галлюцинацию, но и новые горожане, считает Мария Кувшинова

7 сентября 201821420
БлаженныйСовременная музыка
Блаженный 

Как Эдвард Гордон по прозвищу Laraaji познакомился с Брайаном Ино, стал экспертом в смеховой медитации и классиком нью-эйджа

6 сентября 20189800
Враг государстваСовременная музыка
Враг государства 

Рэпер Face, анфан террибль из «ВКонтакте», записал «политический» альбом «Пути неисповедимы» и претендует на звание самого опасного рэпера в РФ

4 сентября 201884680