«Рихтерфест» объявил участников

Moor Mother © Richterfest 2018

29 сентября на площадке «Плутон» в Москве состоится четвертый ежегодный международный фестиваль новой экспериментальной музыки «Рихтерфест». В программе фестиваля 14 живых выступлений, его иностранными хедлайнерами станут Nadah El Shazly (Египет) и Moor Mother (США).

«Рихтерфест» объединяет на одной сцене российских фри-джазовых музыкантов, композиторов, саунд-дизайнеров и аудиовизуальных художников. На фестивале в разное время играли ::vtol:: + Lovozero, Interchain, «Бром», Myka, Дмитрий Курляндский, Катя Шилоносова (NV), Алексей Борисов, Wozzeck, Алексей Сысоев, Саша Елина, Кирилл Широков, solo.op и многие другие.

В этом году «Рихтерфест» станет международным — впервые в России на фестивале выступят египетская певица Nadah El Shazly и Moor Mother, экспериментальный проект музыканта и поэтессы из Филадельфии Кэми Аювы.

Русская сцена в этом году будет представлена не только импровизационными сетами. Ключевые участники представят новые релизы, которые будут изданы специально к фестивалю.

В «Рихтерфесте-2018» примут участие «Бром», Rites of Passage, Usssy + Drojji (Павел Еремеев, Сергей Болотин, Андрей Гурьянов и Феликс Микенский), «Сольвычегодск», «Электрическая собака», Алексей Борисов и šs (Дарья Звездина и Василиса Филатова).



















