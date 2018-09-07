Гергиев и Плетнев выступят на открытии концертного зала «Зарядье»

8 и 9 сентября состоится торжественное открытие Московского концертного зала «Зарядье», в котором примут участие Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева и Российский национальный оркестр под управлением Михаила Плетнева.

На концерте 8 сентября помимо Симфонического орекестра Мариинского театра и Валерия Гергиева выступят сопрано Анна Нетребко и Альбина Шагимуратова, драматический тенор Юсиф Эйвазов и бас Ильдар Абдразаков, пианисты Денис Мацуев и Даниил Трифонов.

9 сентября вместе с Российским национальным оркестром и Михаилом Плетневым на сцену выйдут Ильдар Абдразаков, а также сопрано Красимира Стоянова и тенор Франческо Мели.

8 сентября трансляцию будут вести телеканалы «Россия-Культура», «Россия 1», Medici.tv и Mezzo. Концерт 9 сентября покажет телеканал «Россия-Культура». Кроме того, прямую трансляцию торжественного открытия 8 сентября можно будет посмотреть в парке «Зарядье» на специально установленном медиаэкране перед Большим амфитеатром.

Строительство Московского концертного зала «Зарядье» завершилось в июле 2018 года. Комплекс включает Большой зал на 1600 мест, Малый зал на 400 мест и студию звукозаписи.

«Это современный мультифункциональный концертный комплекс, по своим техническим и акустическим параметрам не имеющий аналогов среди других концертных залов России, — говорится в сообщении на сайте МКЗ «Зарядье». — В отличие от существующих академических площадок, пространство залов МКЗ "Зарядье" может трансформироваться, что позволяет проводить мероприятия разных форматов — от концертов классической музыки и оперных постановок до востребованных мультижанровых проектов».











