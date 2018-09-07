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Философский клуб «Винзавода» запускает новый курс

News_detailed_picture© ЦСИ «Винзавод»

11 октября в Философском клубе Центра современного искусства «Винзавод» в Москве начинаются занятия нового курса «Назад к вещам! Новейшие философские течения».

Как сообщают организаторы, программа состоит из семи занятий и рассчитана на слушателей, желающих разобраться в широко обсуждаемых тенденциях современной философии последних двух десятилетий.

Курс даст систематическое представление о философских проектах после «спекулятивного поворота», который одновременно является и внутренней ревизией самой философии, и новой исследовательской максимой.

Участники курса узнают о таких течениях современной философии, как: акторно-сетевая теория, спекулятивный реализм, темная экология, новый материализм, объектно-ориентированная онтология, теории антропоцена, кибер- и ксенофеминизм, теории цифровых медиа, акселерационизм, постгуманизм.

Лекторы:

  • Андрей Шенталь, теоретик искусства, куратор, художник;
  • Александр Писарев, исследователь, переводчик, научный редактор;
  • Борис Клюшников, теоретик искусства, преподаватель кафедры кино и современного искусства РГГУ, института «БАЗА», Школы мультимедиа и фотографии имени А.Родченко;
  • Александр Ветушинский, преподаватель философского факультета МГУ, сотрудник Московского центра исследования видеоигр;
  • Карен Саркисов, теоретик, куратор, старший редактор фонда V-A-C;
  • Полина Ханова, преподаватель философского факультета МГУ, исследователь, переводчик;
  • Даниил Жайворонок, ассоциированный сотрудник Европейского университета в Санкт-Петербурге, переводчик, квир-анархист.
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