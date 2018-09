Умер Берт Рейнолдс

Кадр из фильма «Смоки и Бандит» © Universal Pictures

6 сентября во Флориде в возрасте 82 лет умер американский актер Берт Рейнолдс.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Берт Рейнолдс родился в 1936 году, учился в Университете штата Флорида, собирался делать карьеру профессионального игрока в американский футбол, но этим планам помешала травма. В середине 1950-х годов увлекся театром, сменил несколько работ в Нью-Йорке, время от времени появляясь на сцене, в конце 1950-х получил первую роль на телевидении.

В 1960-х — начале 1970-х годов Рейнолдс снялся в нескольких популярных телесериалах, в том числе «Дымок из ствола» (Gunsmoke, 1962–1965), «Хоук» (Hawk, 1966) и «Дэн Огаст» (Dan August, 1970–71).

В 1961 году дебютировал в кино. Широкую известность Рейнолдсу принесла роль в триллере «Избавление» (Deliverance, 1972), на протяжении десятилетия он был одним из самых востребованных актеров Голливуда, среди его фильмов этого периода «Самый длинный ярд» (The Longest Yard, 1974), «Смоки и Бандит» (Smokey and the Bandit, 1977), «Крутой наполовину» (Semi-Tough, 1977), «Хупер» ( Hooper, 1978), «Гонки "Пушечное ядро"» (The Cannonball Run, 1981).

В 1980-х в карьере Рейнолдса наступил кризис, из которого он вышел, вернувшись на телевидение и сыграв в ситкоме «Вечерняя тень» (Evening Shade, 1990–1994). Эта роль принесла Рейнолдсу премии «Золотой глобус» и «Эмми». За работу в фильме Томаса Пола Андерсона «Ночи в стиле буги» (Boogie Nights, 1997) актер получил свой второй «Золотой глобус», а также был номинирован на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана».

Одну из последних заметных ролей Рейнолдс сыграл в драме Адама Рифкина «Последняя кинозвезда» (The Last Movie Star, 2017). Квентин Тарантино пригласил актера в свой новый фильм «Однажды в Голливуде» (Once Upon a Time in Hollywood), но съемки сцен с его участием так и не успели начаться.