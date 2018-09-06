Магазин «Маршак» проведет фестиваль о воспитании© mos-holidays.ru
8 сентября в Милютинском саду в Москве пройдет фестиваль о воспитании «Хотели как лучше», организованный незавимым детским книжным магазином «Маршак».
Начало в 13:00, вход бесплатный.
«Когда дело доходит до воспитания детей, фраза "Хотели как лучше, а получилось как всегда" приобретает поистине сакральный смысл, — пишут организаторы фестиваля на его странице в фейсбуке. — Хорошая новость в том, что ошибаться в отношениях с ребенком — абсолютно нормально, и если очень сильно хотеть как лучше, в результате что-то получится. А так же в том, что команда "Маршака" придумала небольшой фестиваль о воспитании "Хотели как лучше" и всех вас к себе приглашает: научим друг друга всему, что умеем и поговорим по душам».
«В программе: книжная ярмарка, маркет с участием молодых российских художников, своп и распродажа магазина одежды "Сияние", мерч от "Спутник 1985", Barking store и Poslushai, открытые уроки от московских проектов дополнительного образования — и, конечно же, лекции, в которых главными героями будут книги».
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