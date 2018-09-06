 
17:56 6 сентября 2018Новости
1350
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

Магазин «Маршак» проведет фестиваль о воспитании

News_detailed_picture© mos-holidays.ru

8 сентября в Милютинском саду в Москве пройдет фестиваль о воспитании «Хотели как лучше», организованный незавимым детским книжным магазином «Маршак».

Начало в 13:00, вход бесплатный.

«Когда дело доходит до воспитания детей, фраза "Хотели как лучше, а получилось как всегда" приобретает поистине сакральный смысл, — пишут организаторы фестиваля на его странице в фейсбуке. — Хорошая новость в том, что ошибаться в отношениях с ребенком — абсолютно нормально, и если очень сильно хотеть как лучше, в результате что-то получится. А так же в том, что команда "Маршака" придумала небольшой фестиваль о воспитании "Хотели как лучше" и всех вас к себе приглашает: научим друг друга всему, что умеем и поговорим по душам».

«В программе: книжная ярмарка, маркет с участием молодых российских художников, своп и распродажа магазина одежды "Сияние", мерч от "Спутник 1985", Barking store и Poslushai, открытые уроки от московских проектов дополнительного образования — и, конечно же, лекции, в которых главными героями будут книги».







Комментарии


Сегодня на сайте

БлаженныйСовременная музыка
Блаженный 

Как Эдвард Гордон по прозвищу Laraaji познакомился с Брайаном Ино, стал экспертом в смеховой медитации и классиком нью-эйджа

6 сентября 20183900
Враг государстваСовременная музыка
Враг государства 

Рэпер Face, анфан террибль из «ВКонтакте», записал «политический» альбом «Пути неисповедимы» и претендует на звание самого опасного рэпера в РФ

4 сентября 201879480