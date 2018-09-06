 
16:25 6 сентября 2018Новости
2160
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

Джими Тенор выступит в Москве

News_detailed_picture© jimieltenor.com

13 сентября в московском клубе «16 тонн» пройдет концерт финского мультиинструменталиста и композитора Джими Тенора.

«В России финский авангардист известен с конца 1990-х, когда его альбомы выходили на культовом британском лейбле Warp (по легенде, глава лейбл увидел, как музыкант отбивает кусок мяса во время исполнения романтичной песни, и это его потрясло), а клип на "Take Me Baby" крутил даже отечественный MTV. Именно тогда же у Тенора началась история любви с московской публикой, которая длится два десятилетия спустя», — сообщают организаторы концерта на сайте клуба «16 тонн».

«В двухтысячных Джими Тенор из лаунж-кулис ушел в импровизационную акустическую музыку. Он много записывался с африканскими музыкантами — в том числе со знаменитейшим нигерийским барабанщиком Тони Алленом. Сейчас маэстро занимается экспериментальной музыкой в нескольких своих проектах».

На московском конценте Джими Тенор представит свой новый ню-джазовый альбом «Order of Nothingness», вышедший в 2018 году.







Комментарии


Сегодня на сайте

БлаженныйСовременная музыка
Блаженный 

Как Эдвард Гордон по прозвищу Laraaji познакомился с Брайаном Ино, стал экспертом в смеховой медитации и классиком нью-эйджа

6 сентября 20183810
Враг государстваСовременная музыка
Враг государства 

Рэпер Face, анфан террибль из «ВКонтакте», записал «политический» альбом «Пути неисповедимы» и претендует на звание самого опасного рэпера в РФ

4 сентября 201879480