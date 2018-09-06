Центр фотографии имени братьев Люмьер представит выставку Эзры Столлера

Эзра Столлер. Дом Коэна (арх. Пол Рудольф). Сиеста-Ки, Флорида. 1955 © Ezra Stoller / Courtesy Yossi Milo Gallery, New York

20 сентября в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве откроется первая российская выставка американского архитектурного фотографа Эзры Столлера.

Работы для выставки «Пионеры американского модернизма. Эзра Столлер» были специально отобраны из архива фотографа. В экспозицию вошли черно-белые фотографии общественных зданий, офисов и частных домов — в том числе Музея Соломона Гуггенхайма, Музея американского искусства Уитни, небоскребов Манхеттена, терминала авиакомпании TWA в аэропорту имени Джона Кеннеди, Дома над водопадом и капеллы Роншан — c самого начала его карьеры в конце 1930-х по 1970-е.

На протяжении многих лет Столлер работал с пионерами современной американской архитектуры и самыми известными представителями эпохи модернизма, такими как Фрэнк Ллойд Райт, Людвиг Мис ван дер Роэ, Луис Кан, Ле Корбюзье, Пол Рудольф и Марсель Брейер. «Столлеризировано» — так архитекторы между собой называли архитектуру, попавшую в объектив Эзры Столлера.

Получив начальное архитектурное образование и окончив факультет индустриального дизайна Нью-Йоркского университета, Столлер начал свою карьеру с фотографирования архитектурных макетов своих сокурсников. Довольно быстро поняв, что в фотографии он может добиться гораздо большего, чем в архитектуре он сделал выбор в пользу двухмерного пространства.

Столлер много работал по заказам журналов, архитектурных компаний, мануфактур и больших корпораций. Его фотографии, опубликованные среди прочего в журналах Architectural Record, Architectural Forum, Fortune и House Beautiful, внесли весомый вклад в популяризацию нового направления.

В 1961 году Столлер стал первым фотографом, получившим золотую медаль Американского института архитектуры. Награда была присуждена с формулировкой за «формирование нашего восприятия современной архитектуры».

Работы Эзры Столлера хранятся в коллекциях крупнейших музеев США, таких как Музей современного искусства (MоMA) и Музей американского искусства Уитни в Нью-Йорке, Музей изящных искусств Хьюстона, Музей современного искусства Сан-Франциско.

Выставка «Пионеры американского модернизма. Эзра Столлер» продлится до 2 декабря. Центр фотографии готовит к ней образовательную программу — лекции, дискуссии, кинопоказы и регулярные кураторские экскурсии.



