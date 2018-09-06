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Beat Weekend охватит 15 городов России

News_detailed_picture© Beat Film Festival

В конце сентября – начале октября по всей России, от Калининграда до Владивостока, международный фестиваль документального кино о музыке и новой культуре Beat Weekend представит главные хиты московского Beat Film Festival 2018.

Региональная версия Beat Film Festival в этом году приедет в 15 городов, среди которых Петербург, Новосибирск, Нижний Новгород, Владивосток, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Самара, Ростов, Воронеж, Минск и Калининград.

В основной программе фестиваля шесть фильмов о самых актуальных героях и трендах современной культуры:

  • «Skate Kitchen» — рассказ об одноименной нью-йоркской банде девушек-скейтбордисток, которые носятся по улицам Нью-Йорка, отвоевывают свое место в скейтпарках и доказывают, что могут кататься не хуже парней;
  • «Баския: взрыв реальности», снятый женой и музой Джима Джармуша Сарой Драйвер, о художнике Жан-Мишеле Баския накануне его всеобщего признания и коммерческого успеха, стрит-арте и богеме Нью-Йорка рубежа 70-х — 80-х;
  • «Матанги/Maйа/M.I.A.» Стива Лавриджа — история девочки из Шри-Ланки, проделавшей путь от лондонского гетто до суперзвезды, известной под именем M.I.A.;
  • «Depeche Mode: 101» Д.А. Пеннебейкера о концерте Depeche Mode в Пасадене в 1988 году;
  • «Слово — закон» Саши Дженкинса — история зарождения современного рэпа, за несколько десятилетий превратившегося из маргинального жанра в мейнстрим, рассказанная звездами старой и новой школы.
  • «Социальные животные» Джонатана Грина — исследование камероцентричной молодежной культуры, власть и популярность в которой строится вокруг аккаунтов в Инстаграме.

Помимо кинопоказов на Beat Weekend пройдут дискуссии с городскими культурными героями и вечеринки, приуроченные к фильмам. Впервые в формировании параллельной программы активное участие принимают локальные культурные институции и эксперты, а сама она оказывается интегрированной в городское культурное пространство.

Премьерный показ фильма «Баския: взрыв реальности» в Екатеринбурге продолжится обсуждением местной стрит-арт сцены, в Красноярске уличные художники и со-куратор Красноярской биеннале обсудят миграцию российского стрит-арта в галерейное пространство, в Самаре арт-критик прочитает лекцию о значении фигуры Жан-Мишеля Баския для современного искусства, после показа фильма «Слово — закон» в Екатеринбурге пройдет дискуссия с представителями разных поколений хип-хопа о важных вехах развития жанра на Урале, а к показам «Социальных животных» будут приурочены встречи с местными топ-блогерами, которые поделятся собственным опытом по созданию личного бренда и работе с ним в эпоху «поколения Инстаграм».

Полная программа фестиваля Beat Weekend и расписание показов приводятся на его сайте.

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