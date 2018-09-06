В ТюмГУ обсудят насилие в цифровую эпоху

11 и 12 октября в Тюменском государственном университете состоится международная конференция «Насилие в цифровую эпоху», в работе которой примут участие исследователи из Сербии, Германии, Италии и России.

Чтобы стать участником конференции, необходимо до 25 сентября оставить заявку на сайте ТюмГУ.

Программа посвящена экспликации «позитивного» понимания насилия, уточняющего в условиях цифровой эпохи смысл «чистого насилия» Вальтера Беньямина. Деконструируя традиционные оправдания насилия, объясняемые «злой природой» человека, мы рассчитываем преодолеть разрыв между тоской человечества по индивидуальной, не полицейской справедливости и еще более глубинной ностальгией по временам, когда установление справедливости не сводилось к коллективной расправе.

Темы конференции:

Археология и генеалогия насилия (биология, антропология, философия, теология, юриспруденция);

Социально-политические аспекты насилия (системное, террористическое и бытовое насилие, гендер и война);

Цифровое насилие: новая этика и старое право;

Визуализация насилия и медиаискусство.

Доклады представят руководитель Центра по изучению этики, права и прикладной философии (Риека) и Института философии и социальной теории (Белград), приглашенный профессор в Международном университетском колледже Турина Петар Боянич, профессор теоретической философии в Туринском университете Маурицио Феррарис, руководитель отделения изобразительного искусства в Дунайском университете (Кремс) Оливер Грау и редактор журнала «Философия и публичные вопросы», LUISS-Unisob, Rome-Naples и один из основателей итальянской ассоциации Вальтера Беньямина Массимо Пальма.

Также на конференции в качестве международного эксперта выступит Лев Манович, профессор компьютерных наук Городского университета Нью-Йорка, профессор Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» (Москва).







