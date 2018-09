Фестиваль MIEFF объявил программу

Петер Кубелка © MIEFF

Лучшие экспериментальные фильмы со всего мира, ретроспектива Петера Кубелки, специальная программа к 120-летию Сергея Эйзенштейна, премьера VR-фильма и вечер аудиовизуальных перформансов вошли в программу III Московского международного фестиваля экспериментального кино MIEFF, который состоится с 26 по 30 сентября 2018 года.

Программа опубликована на сайте MIEFF. Площадками фестиваля станут «Электротеатр Станиславский», Центр документального кино, Новое пространство Театра наций и Музей современного искусства «Гараж», который в этом году стал стратегическим партнером фестиваля.

В международной конкурсной программе MIEFF — лучшие экспериментальные фильмы со всего мира, среди которых работы Лор Пруво, Адриана Пачи, Лоуренса Лека, Джона Рафмана, а также мировая премьера фильма Полины Канис.

Фильмом открытия станет фильм «Одержимые» — манифест нидерландской дизайн-cтудии METAHAVEN и документалиста Роба Шрёдера о поиске новых путей коллективного существования в эпоху социальных сетей.

В музее «Гараж» будут представлены документация перформанса «Король-солнце» Альберта Серры, посвященного последним дням Людовика XIV и полнометражный фильм американского антрополога Бена Рассела «Удачи», психоделическое этнографическое погружение в шахты в послевоенной Сербии и на золотодобывающем предприятии в Суринаме.

Специальный гость MIEFF 2018 — авангардный кинорежиссер и теоретик, сооснователь Австрийского музея кино Петер Кубелка. Он лично представит ретроспективу своих работ с 1955 по 2012 год в «Электротеатре Станиславский» и выступит в музее «Гараж» с лекцией-перформансом «Метафоры для рта, глаз и ушей», представляющей творческую интерпретацию истории искусства и кино через призму кулинарии.

Берлинский художник, дирижер и режиссер Кристиан фон Боррис проведет артист-ток «Алгоритмы умного города и исчезновение архитектора» о своем понимании больших данных, современной урбанистике и новом типе горожанина, а также покажет свой готовящийся проект «Ещё более человеческий, чем более человеческий. Автоматизированный социальный научно-фантастический сериал» (More Human Than Human. An Automated Social Science Fiction Series), в котором принимает участие директор и сооснователь MIEFF Владимир Надеин.

Серию встреч с авторами продолжит один из ведущих тайваньских видеохудожников Су Ху Ю, участник конкурсной программы MIEFF с фильмом «The Walker». На мастер-классе «Иной вид напряжения» Су покажет свои последние видеоработы и расскажет о специфике своей практики, существующей на стыке галерейного видеоарта и кино.

В программе «Эйзенштейн. Screen Life», посвященной 120-летию со дня рождения Сергея Эйзенштейна, будут представлены фильм Зои Белофф «Стеклянный дом» о нереализованном голливудском проекте Эйзенштейна, архитектуре контроля и тотальной видимости и перформанс в жанре desktop documentary американского видеоэссеиста Кевина Б. Ли, посвященный современным рецепциям теории Эйзенштейна.

MIEFF продолжает исследовать историю экспериментального отечественного кино — долгосрочный проект, начатый в прошлом году ретроспективой работ Владимира Кобрина. В «Электротеатре Станиславский» состоится показ «Альманаха параллельного кино» Петра Поспелова, в котором помимо его работ собраны фильмы братьев Алейниковых и киногруппы «Че-Паев».

Опыт совместной работы видеохудожников и музыкантов ляжет в основу вечерней аудиовизуальной программы AUX night, которая пройдет 28 сентября в Новом пространстве Театра наций. На вечере будут представлены эксперименты с технологиями и аудиовизуальным нарративом, выполненные на стыке разных медиа: импровизационный аудиовизуальный перформанс голландского художника Йоста Реквельда и музыканта Гриши Мумрикова, выступление Димы Аникина со струнным квартетом, перформансы Zurkas Tepla и Филиппа Ильинского.

На церемонии закрытия MIEFF 2018 в Новом пространстве Театра наций 30 сентября состоится мировая премьера работы Евгения Гранильщикова «Последняя песня вечера».

D жюри фестиваля вошли искусствовед, куратор, директор по региональному развитию РОСИЗО-ГЦСИ, комиссар и художественный руководитель Уральской индустриальной биеннале современного искусства Алиса Прудникова, американский кинематографист, художник и критик Кевин Б. Ли и художник, кандидат искусствоведения, куратор Музея современного искусства «Гараж» Екатерина Лазарева.

Кураторы фестиваля: Владимир Надеин, Рита Соколовская и Дмитрий Фролов. Программа совместных мероприятий в музее «Гараж» подготовлена кураторами MIEFF и куратором кинопрограмм музея «Гараж» Евгением Гусятинским.