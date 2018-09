Объявлена программа Beat Weekend в Казани

© Beat Film Festival

Шесть главных хитов московского Beat Film Festival 2018 будут показаны с 11 по 14 октября в казанском кинотеатре «Мир» на международном фестивале документального кино о музыке и современной культуре Beat Weekend.

Откроет Beat Weekend в Казани фильм «Матанги/Maйа/M.I.A.» Стива Лавриджа — история девочки из Шри-Ланки, проделавшей путь от лондонского гетто до суперзвезды, известной под именем M.I.A.

Также в программе фильм Сары Драйвер «Баския: взрыв реальности» (Boom For Real: The Late Teenage Years of Jean-Michel Basquiat), посвященный художнику Жан-Мишелю Баския и «Skate Kitchen» — рассказ об одноименной нью-йоркской банде девушек-скейтбордисток, которые носятся по улицам Нью-Йорка, отвоевывают свое место в скейтпарках и доказывают, что могут кататься не хуже парней.

Одним из ключевых событий фестиваля станет показ культового фильма Д.А. Пеннебейкера «Depeche Mode: 101» о концерте Depeche Mode в Пасадене в 1988 году.

Исследователь черной культуры Саша Дженкинс в своем новый фильме «Слово — закон» (Word Is Bond) рассказывает, как в южном Бронксе зародился современный рэп, за несколько десятилетий превратившийся из маргинального жанра в мейнстрим. О хип-хопе в фильме говорят Nas, Rakim and Big Daddy Kane, Run The Jewels, Pusha T, Андерсон Пак и Винс Стейплс.

Кроме того, в Казани будет показан фильм Джонатана Грина «Социальные животные» (Social Animals) о камероцентричной молодежной культуре, власть и популярность в которой строится вокруг аккаунтов в Инстаграме.

Помимо основной программы на Beat Weekend пройдут дискуссии, паблик-токи и вечеринки, тематически связанные с фильмами:

10 октября в кинотеатре «Мир» перед показом фильма «Матанги/Maйа/M.I.A.» соосновательница издательства No Kidding Press и куратор писательских курсов Write Like a Grrrl в Казани Светлана Лукьянова расскажет о том, как опыт беженства становится отправной точкой для художественного высказывания. 11 октября состоится лекция Луизы Низамовой (Галерея современного искусства ГМИИ РТ) «О чем говорит уличное искусство?», приуроченная к премьере картины «Баския: взрыв реальности». 12 октября показ фильма-концерта «Depeche Mode: 101» продолжится вечеринкой с участием местных диджеев в баре «Соль».