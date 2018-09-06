Фестиваль «Душа Японии» откроется концертом музыки хогаку

© Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского

7 сентября в Рахманиновском зале Московской консерватории состоится первый концерт XX Международного фестиваля «Душа Японии», на котором прозвучат композиции японской классической музыки хогаку.

В концерте под названием «В сплетении звуков рождается душа» примут участие Аоки Рэйбо (сякухати), Ёнэкава Тосико (кото), Хирокадзу Фудзии (сямисэн), Ёкота Рэйко (сякухати), Ямагути Соэн (сякухати), Аоки Майко (кото) и Ямагути Кэйко (кото) из Ассоциации хогаку XXI века.

«Отличительная особенность программ Ассоциации — исполнение старинных пьес в строго традиционном стиле, без сокращений и элементов внешней виртуозности, заимствованной из европейской практики, — сообщают организаторы концерта. — Так звучала музыка хогаку в начале XX века и, возможно, в более давние времена».

15 сентября, также на сцене Рахманиновского зала выступят музыканты и актеры театра кабуки, а в Концертном зале имени Н.Я. Мясковского — сэнсэй класса сякухати в Московской консерватории Кохэй Симидзу и его ученики.

16 сентября в Большом зале прозвучат известнейшие оркестровые сочинения японских композиторов с именитыми японскими солистами. Опера Иссэя Цукамото «О-Нацу» с песочной анимацией, поставленная в Московской консерватории, будет показана в сентябре-октябре в Москве, Саратове, Нижнем Новгороде и Боровске.

В ноябрьском расписании фестиваля «Душа Японии» музыкально-театральные проекты: спектакль «Кодзики» по древнему своду японских мифов и синтетическое представление «Предсказатель» Исао Мацуситы.

Кроме того, в Москву приедут мастера традиционной музыки из Окинавы и известные исполнители на японских и европейских инструментах со своими оригинальными программами. Впервые в Московской консерватории в декабре пройдут дни Токийского музыкального колледжа, активным участником фестиваля будет ансамбль японской музыки Wa-On.

По случаю своего юбилея фестиваль «Душа Японии» продлится не 108, а 110 дней, поскольку финальный концерт фестиваля, все 20 лет посвящаемый дню рождения императора Японии Акихито, в этом году пройдет дважды — 23 и 25 декабря с участием двух разных составов придворного ансамбля «Токио Гаку-со».



