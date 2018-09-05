Forever Pavot выступят в Powerhouse© Born Bad Records
7 сентября в московском клубе Powerhouse состоится концерт французской группы Forever Pavot.
Как сообщает Powerhouse, музыканты представят программу, в основу которой лег их второй студийный альбом «La Pantoufle», вышедший на лейбле Born Bad Records, с которым также сотрудничают такие группы, как Chocolat (Канада) и La Femme (Франция).
«Это не просто ностальгия и пародия на лайбрари (Ennio Morricone, Francis Lai, François de Roubaix, Jean-Claude Vannier) и prog, jazz, Turkish psyche и друзей Aquaserge, — пишут организаторы концерта, — а звучание, в котором смешивается радость узнавания всех этих влияний и погружение в параллельную реальность — как саундтрек к фильму, непонятно из какой эпохи и какого жанра».
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