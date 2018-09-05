Продолжается прием заявок на конкурс «Золотой Трезини»

© «Золотой Трезини»

Более 80 заявок было подано за первые два месяца на участие в открытом архитектурно-дизайнерском конкурсе «Золотой Трезини». Прием заявок завершится в середине октября.

Как сообщает оргкомитет конкурса, после проверки на соответствие положению о конкурсе к участию допущены 42 проекта от 25 заявителей.

Конкурс «Золотой Трезини» назван в честь Доменико Трезини (ок. 1670–1734) — первого архитектора Петербурга, уроженца Швейцарии. Конкурс проводится при поддержке дипломатического представительства этой страны в Петербурге, а почетным председателем жюри является Генеральный консул Швейцарии в Санкт-Петербурге Роджер М. Кулль.

Также среди членов жюри историк Лев Лурье, архитекторы Максим Атаянц и Олег Романов, джазовый музыкант Давид Голощекин, модельер Татьяна Парфенова, фотограф Эрмитажа Юрий Молодковец, автор памятника Доменико Трезини на Васильевском острове, скульптор Павел Игнатьев, художник Ольга Тобрелутс, певица Диана Арбенина, композитор Владимир Раннев.

Приветственное письмо участникам и жюри конкурса направил художник и скульптор Михаил Шемякин.

Девиз конкурса «Золотой Трезини» — «Недвижимость как искусство». Оргкомитет «Золотого Трезини» приглашает петербургских девелоперов, архитекторов и дизайнеров принять участие в конкурсе со своими новыми и реализованными проектами. Кроме того, предлагаются отдельные номинации для реставраторов и студентов, обучающихся по архитектурным специальностям.

Прием заявок на конкурс был открыт 29 июня и продлится до 15 октября. Лауреатов конкурса определят при помощи тайного голосования, которое пройдет с 16 октября по 15 ноября.

Торжественная церемония, на которой победителям конкурса вручат авторские статуэтки, пройдет 29 ноября во дворце Трубецких-Нарышкиных.







