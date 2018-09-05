Musica Viva откроет юбилейный сезон в Екатеринбурге

Московский камерный оркестр Musica Viva под управлением Александра Рудина начнет свой 40-й сезон выступлениями на международном фестивале «Безумные дни в Екатеринбурге», который пройдет с 7 по 9 сентября.

В этом году концерты фестиваля посвящены творчеству композиторов, живших и творивших в эмиграции. Оркестр Musica Viva подготовил шесть программ, в которые вошли сочинения Боккерини, Арриаги, Хиндемита, Мартину, Гречанинова, Черепнина, Прокофьева, Галуппи, Джардини и Арайи.

День музыки, 1 октября, оркестр отметит в Тюмени, где откроет фестиваль «Алябьевская осень» исполнением специально подготовленной симфонической программы из произведений Алябьева и Верстовского. В частности, впервые с момента исполнения при жизни автора, прозвучит Симфония Алябьева, сочиненная в 1830 году в Тобольске и отредактированная музыковедом и исследователем творчества композитора Анной Булычевой. Следующий концерт состоится 2 октября в Тобольске.

С 13 по 18 октября в Петербурге, Пскове, Тарту, Таллине и Йыхве Musica Viva представит моцартовскую программу. На концерте 13 октября в Большом зале Петербургской филармонии с оркестром выступит пианист Алексей Любимов. Александр Рудин на этих гастролях будет солировать не только на виолончели, но и на фортепиано, исполняя Четвертый концерт для фортепиано с оркестром Бетховена.

26 октября в Концертном зале имени П.И. Чайковского состоится концерт, открывающий абонемент «Шедевры и премьеры» в Москве. Александр Рудин (виолончель) и Маэстро Томас Цетмайр (скрипка) будут по очереди солировать и дирижировать оркестром. В программе Концерт для скрипки Брамса и Виолончельный концерт Дворжака, а также испанская «Фолия» в двух вариантах: Вариации Сальери на тему «Фолии» и Испанская рапсодия Листа в версии для симфонического оркестра, которую специально для этого концерта готовит композитор Петр Климов.



