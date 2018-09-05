Викрам Сет представит в Москве роман «Золотые Ворота»

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8 сентября во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени М.И. Рудомино пройдет встреча с индийским поэтом, писателем и переводчиком Викрамом Сетом и презентация русского перевода его романа в стихах «Золотые Ворота», выпущенного издательством «Центр книги Рудомино».

«Этот текст, написанный "онегинской строфой" и повествующий о событиях в Калифорнии в 1980-х годах, — подлинно "пушкинский" и, в то же время, исполненный самобытности. Недаром он вызвал на Западе пристальный интерес широкого круга читателей и критиков, был премирован, неоднократно переиздавался. За три десятка лет роман Викрама Сета был переведен на несколько европейских языков, но все эти годы автор очень ждал, как он говорит сам, главного перевода — на русский», — сообщают организаторы встречи.

В презентации примут участие поэт, переводчик, издатель, автор перевода «Золотых Ворот» на русский язык Андрей Олеар и художник, дизайнер, автор оформления и иллюстраций для первого издания «Золотых Ворот» на русском языке Екатерина Марголис.

Ведущий — ответственный редактор «Центра книги Рудомино» Григорий Чередов.

Начало в 17:00, вход свободный по читательскому билету или другому документу, удостоверяющему личность, регистрация — здесь.







