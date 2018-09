«Похищенным сокровищам Европы» не выдали прокатное удостоверение

Министерство культуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения документальному фильму «Похищенные сокровища Европы» (Hitler versus Picasso and the Others), рассказывающему о преследовании «дегенеративного искусства» в нацистской Германии и о том, как ее лидеры присваивали произведения живописи из музейных и частных коллекций.

Фильм должен был выйти в прокат 6 сентября, к 73-й годовщине окончания Второй мировой войны, сообщает «Медиазона» со ссылкой на прокатную компанию CinemaEmotion.

«Официальные причины отказа в выдаче прокатного удостоверения станут известны в течение двух недель, и мы обязательно оповестим о них», — обещает CinemaEmotion в своем фейсбуке.

С начала Второй мировой войны нацисты похитили по всей Европе около 5 млн произведений искусства. «Фильм 3D Produzioni и Nexo Digital "Похищенные сокровища Европы", снятый режиссером Клаудио Поли, представляет собой захватывающее путешествие по Парижу, Голландии и Германии, где состоялись важнейшие выставки, проливающие свет на преступления той эпохи», — говорится в описании фильма на сайте CinemaEmotion.

Среди них выставка «Досье Гурлитта», на которой в 2017–2018 годах в Берне и Бонне были впервые показана художественная коллекция Корнелиуса Гурлитта. В 2013 году во время обыска в его мюнхенской квартире таможенники обнаружили почти 1300 картин, в том числе работы Пабло Пикассо, Анри Матисса, Марка Шагала, Эмиля Нольде, Франца Марка, Макса Бекмана, Пауля Клее, Оскара Кокошки, Эрнста Людвига Кирхнера и Макса Либермана.

Часть картин была конфискована нацистами как «дегенеративное искусство» у еврейских коллекционеров, в 1930-х — 1940-х годах их купил немецкий галерист Хильдебрандт Гурлитт. Его сын Корнелиус полвека хранил картины у себя дома, распродавал их и жил на вырученные деньги. В 2014 году Гурлитт умер, завещав свою коллекцию Художественному музею Берна.