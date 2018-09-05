В Некрасовке состоится лекция о сталинском плане реконструкции Москвы© Библиотека им. Н.А. Некрасова
8 августа в летней читальне Библиотеки имени Н.А. Некрасова в рамках проекта «Электронекрасовка» историк архитектуры Александра Селиванова прочитает лекцию. по книге «Москва реконструируется. Альбом диаграмм, топосхем и фотографий по реконструкции города Москвы».
Начало в 18:00, вход свободный по предварительной регистрации.
Книга была выпущена ИЗОСТАТом в 1938 году в дизайне Александра Родченко и Варвары Степановой, чтобы наглядно рассказать о сталинском плане реконструкции Москвы, нацеленном на создание грандиозной витрины-образа реализованного советского мифа: «Сделать советскую Москву самым лучшим, самым культурным, самым благоустроенным и красивым городом мира, достойным социалистической эпохи — такова задача».
Широкая улица Горького и гранитные набережные Москвы-реки, метро и асфальтированные мостовые, жилые районы за Ленинскими горами и волжская вода в московском водопроводе — эти и другие обычные для нас вещи зафиксированы в книге в момент своей новизны и соседствуют с архитектурными проектами, которые так и не были осуществлены и остались утопией.
Книгу «Москва реконструируется» можно посмотреть в фонде редких изданий и коллекций Библиотеки имени Н.А. Некрасова и на портале «Электронекрасовка».
Александра Селиванова — историк архитектуры, руководитель Центра авангарда на Шаболовке, старший научный сотрудник НИИ теории архитектуры и градостроительства РААСН, старший научный сотрудник Музея Москвы.
новости
16:25Объявлена программа Beat Weekend в Казани
15:48Фестиваль «Душа Японии» откроется концертом музыки хогаку
13:49Forever Pavot выступят в Powerhouse
13:00Викрам Сет представит в Москве роман «Золотые Ворота»
12:26Продолжается прием заявок на конкурс «Золотой Трезини»
11:51Musica Viva откроет юбилейный сезон в Екатеринбурге
10:48«Похищенным сокровищам Европы» не выдали прокатное удостоверение
Вчера
17:53В Некрасовке состоится лекция о сталинском плане реконструкции Москвы
16:37В Московской консерватории объявят журналиста годаВсе новости