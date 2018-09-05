В Некрасовке состоится лекция о сталинском плане реконструкции Москвы

© Библиотека им. Н.А. Некрасова

8 августа в летней читальне Библиотеки имени Н.А. Некрасова в рамках проекта «Электронекрасовка» историк архитектуры Александра Селиванова прочитает лекцию. по книге «Москва реконструируется. Альбом диаграмм, топосхем и фотографий по реконструкции города Москвы».

Начало в 18:00, вход свободный по предварительной регистрации.

Книга была выпущена ИЗОСТАТом в 1938 году в дизайне Александра Родченко и Варвары Степановой, чтобы наглядно рассказать о сталинском плане реконструкции Москвы, нацеленном на создание грандиозной витрины-образа реализованного советского мифа: «Сделать советскую Москву самым лучшим, самым культурным, самым благоустроенным и красивым городом мира, достойным социалистической эпохи — такова задача».

Широкая улица Горького и гранитные набережные Москвы-реки, метро и асфальтированные мостовые, жилые районы за Ленинскими горами и волжская вода в московском водопроводе — эти и другие обычные для нас вещи зафиксированы в книге в момент своей новизны и соседствуют с архитектурными проектами, которые так и не были осуществлены и остались утопией.

Книгу «Москва реконструируется» можно посмотреть в фонде редких изданий и коллекций Библиотеки имени Н.А. Некрасова и на портале «Электронекрасовка».

Александра Селиванова — историк архитектуры, руководитель Центра авангарда на Шаболовке, старший научный сотрудник НИИ теории архитектуры и градостроительства РААСН, старший научный сотрудник Музея Москвы.







