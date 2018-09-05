Фестиваль датского кино пройдет в «Иллюзионе»

Кадр из фильма «Мотылек» © CoolConnections

C 18 по 23 сентября в московском кинотеатре «Иллюзион» пройдет десятый фестиваль «Датская волна». В программе фестиваля семь фильмов, одним из его главных событий станет российская премьера криминальной драмы «Мотылек» Михаэля Ноэра.

Помимо «Мотылька» (Papillon, 2017) в панораму нового датского кино, которую представит арт-объединение CoolConnections, вошли камерный триллер «Виновный» (Den skyldige, 2018) Густава Мёллера, фантастическая комедия «Никогда — это завтра» (Aldrig mere i morgen, 2017) Эрика Клаусена и нейропсихологическая драма «Ты исчезаешь» (Du forsvinder, 2017) Петера Скёнау Фога.

Как всегда, в «Датской волне» участвуют биографические фильмы. В этом году один из них — «Лучший побеждает» (Den bedste mand 2017) Миккеля Серупа — посвящен боксеру Йоргену Хансену, другой — «Пока я живу» (Så længe jeg lever, 2018) Уле Борнедаля — рассказывает о певце Джоне Моргенсене.

Кроме того, на фестивале будет показан документальный фильм о Гренландии «Счастливый край» (Lykkelænder, 2018).

Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.











