Кантемир Балагов снимет фильм о послевоенном Ленинграде

В октябре начнутся съемки нового фильма режиссера Кантемира Балагова «Дылда», действие которого происходит в Ленинграде в первые годы после Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на продюсера фильма Александра Роднянского.

«С Кантемиром мы интенсивно двигаемся по проекту "Дылда", скоро начнутся съемки, 15 октября. Надеюсь, что завершим снимать тоже в этом году», — рассказал Роднянский.

В главных ролях, добавил он, снимутся две молодые и не очень известные актрисы. Они сыграют девушек, которые возвращаются после войны в Ленинград. «Город и они сами глубоко ранены войной, тяжело отходят от нее. Это история возвращения к жизни, очень человеческая история. Это сильная, неожиданная, в чем-то даже радикальная, эмоциональная история. В ней нет ни сражений, ни боев. Она сфокусирована на людях», — пояснил продюсер.

Кантемир Балагов написал сценарий вместе с писателем Александром Тереховым («Каменный мост», «Немцы»).

«Дылда» станет вторым полнометражным фильмом 27-летнего режиссера, выпускника курса творческой мастерской Александра Сокурова.

Дебютный фильм Кантемира Балагова «Теснота» в 2017 году участвовал в конкурсной программе «Особый взгляд» Каннского фестиваля и получил приз международной федерации кинопрессы FIPRESCI.







