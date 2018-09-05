Юношеский оркестр Юрия Башмета впервые едет в Азию

7 сентября в Концертном зале имени П.И. Чайковского в Москве состоится концерт Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета. После него оркестр отправится в свое первое турне по странам Азии, которое продлится до 17 сентября.

На московском концерте в качестве солиста выступит молодой китайский пианист, лауреат многих международных конкурсов Йинди Сан.

Концерты тура также пройдут во Владивостоке (на Восточном экономическом форуме), Сингапуре, Шанхае, Пекине и Сеуле.

В программе Пятая симфония Шостаковича, Концерт Чайковского для скрипки с оркестром, Концерт Грига для фортепиано с оркестром и пьеса молодого российского композитора, написанная по заказу оркестра — «Путешествие по оркестру» Кузьмы Бодрова.

На каждом из концертов турне к Всероссийскому юношескому симфоническому оркестру присоединится местный солист: в Сингапуре — юная сингапурская скрипачка, лауреат международного конкурса Иегуди Менухина в Женеве Хлое Чуа, в Пекине и Шанхае — пианист Йингди Сан (на этих концертах прозвучат отрывки из музыкального цикла «Шелковый путь» китайского композитора Чжао Цзипина), в Сеуле — пианист Дайжин Ким (программу дополнит корейская народная песня «Ариранг»).











