В трех городах России покажут «Гражданина Кейна»

© «Иноекино»

8 сентября компания «Иноекино» представит в кинотеатрах Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга фильм Орсона Уэллса «Гражданин Кейн».

Как сообщает сайт компании «Иноекино», отреставрированная копия фильма будет показана на языке оригинала с русскими субтитрами.

«Гражданин Кейн» ( Citizen Kane, США, 1941)

Режиссер: Орсон Уэллс

Сценарий: Орсон Уэллс, Херман Манкевич

Оператор: Грегг Толанд

Монтаж: Роберт Уайз

Композитор: Бернард Херрманн

В ролях: Орсон Уэллс, Джозеф Коттен, Дороти Коминьоре, Агнес Мурхед, Рэй Коллинз, Пол Стюарт

«"Гражданин Кейн" получил девять номинаций на "Оскар", — напоминают организаторы показа, — в том числе за музыку Бернарда Херрманна, автора саундтрека к лучшим фильмам Хичкока, и монтаж великого Роберта Уайза, автора "Звуков музыки" и "Вестсайдской истории", но завоевал только одну статуэтку — за лучший оригинальный сценарий. Несмотря на это, "Гражданин Кейн" всё еще остается фильмом, который повлиял на кинематограф с большей силой, чем любой другой фильм, снятый со времен "Рождения нации" Дэвида Уорка Гриффита».

Расписание:

Петербург, кинотеатр «Аврора»

8 сентября в 19:30 — «Гражданин Кейн»

Новосибирск, кинотеатр «Победа»

8 сентября в 18:45 — «Гражданин Кейн»

Екатеринбург, кинотеатр «Дом кино»