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В трех городах России покажут «Гражданина Кейна»

News_detailed_picture© «Иноекино»

8 сентября компания «Иноекино» представит в кинотеатрах Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга фильм Орсона Уэллса «Гражданин Кейн».

Как сообщает сайт компании «Иноекино», отреставрированная копия фильма будет показана на языке оригинала с русскими субтитрами.

  • «Гражданин Кейн» (Citizen Kane, США, 1941)
    Режиссер: Орсон Уэллс
    Сценарий: Орсон Уэллс, Херман Манкевич
    Оператор: Грегг Толанд
    Монтаж: Роберт Уайз
    Композитор: Бернард Херрманн
    В ролях: Орсон Уэллс, Джозеф Коттен, Дороти Коминьоре, Агнес Мурхед, Рэй Коллинз, Пол Стюарт

«"Гражданин Кейн" получил девять номинаций на "Оскар", — напоминают организаторы показа, — в том числе за музыку Бернарда Херрманна, автора саундтрека к лучшим фильмам Хичкока, и монтаж великого Роберта Уайза, автора "Звуков музыки" и "Вестсайдской истории", но завоевал только одну статуэтку — за лучший оригинальный сценарий. Несмотря на это, "Гражданин Кейн" всё еще остается фильмом, который повлиял на кинематограф с большей силой, чем любой другой фильм, снятый со времен "Рождения нации" Дэвида Уорка Гриффита».

Расписание:

Петербург, кинотеатр «Аврора»

Новосибирск, кинотеатр «Победа»

Екатеринбург, кинотеатр «Дом кино»

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