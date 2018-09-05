В трех городах России покажут «Гражданина Кейна»© «Иноекино»
8 сентября компания «Иноекино» представит в кинотеатрах Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга фильм Орсона Уэллса «Гражданин Кейн».
Как сообщает сайт компании «Иноекино», отреставрированная копия фильма будет показана на языке оригинала с русскими субтитрами.
- «Гражданин Кейн» (Citizen Kane, США, 1941)
Режиссер: Орсон Уэллс
Сценарий: Орсон Уэллс, Херман Манкевич
Оператор: Грегг Толанд
Монтаж: Роберт Уайз
Композитор: Бернард Херрманн
В ролях: Орсон Уэллс, Джозеф Коттен, Дороти Коминьоре, Агнес Мурхед, Рэй Коллинз, Пол Стюарт
«"Гражданин Кейн" получил девять номинаций на "Оскар", — напоминают организаторы показа, — в том числе за музыку Бернарда Херрманна, автора саундтрека к лучшим фильмам Хичкока, и монтаж великого Роберта Уайза, автора "Звуков музыки" и "Вестсайдской истории", но завоевал только одну статуэтку — за лучший оригинальный сценарий. Несмотря на это, "Гражданин Кейн" всё еще остается фильмом, который повлиял на кинематограф с большей силой, чем любой другой фильм, снятый со времен "Рождения нации" Дэвида Уорка Гриффита».
Расписание:
Петербург, кинотеатр «Аврора»
- 8 сентября в 19:30 — «Гражданин Кейн»
Новосибирск, кинотеатр «Победа»
- 8 сентября в 18:45 — «Гражданин Кейн»
Екатеринбург, кинотеатр «Дом кино»
- 8 сентября в 19:00 — «Гражданин Кейн»
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