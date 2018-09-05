Конкурс дирижеров имени Евгения Светланова открывается в Париже

© Международный конкурс дирижеров им. Евгения Светланова

Сегодня, 4 сентября, в парижском концертном зале Радио Франс начинается IV Международный конкурс дирижеров имени Евгения Светланова. Среди 18 участников первого тура трое представляют Россию.

Как сообщают организаторы, в этом году конкурс посвящен юбилею Евгения Светланова — его 90-летие будет отмечаться 6 сентября.

В жюри юбилейного конкурса входят Александр Ведерников (председатель), Мауро Букарелли, Андрей Борейко, Гидон Кремер, Йорма Панула, Кристина Рокка и Натали Штуцманн.

На конкурс поступило 350 заявок из 57 стран мира. Оргкомитет выбрал 18 молодых дирижеров из Азербайджана, Великобритании, Гватемалы, Германии, Гонконга, Грузии, Китая, Польши, России, США, Турции, Украины, Финляндии, Франции и Японии.

В первом туре, который проходит 4 и 5 сентября, участвуют три представителя России: Павел Петренко, Анна Ракитина и Дмитрий Филатов.

Прослушивания второго тура состоятся 7 сентября, третьего — 8 сентября. Первый тур будет транслироваться по радио France Musique и на сайте francemusique.fr, прямую трансляцию второго и третьего туров будет вести интернет-канал классической музыки Medici.tv.

В финал выйдут четыре конкурсанта. По итогам конкурса будут вручены первая (20 тысяч евро), вторая (10 тысяч евро) и третья премии (5 тысяч евро), а также специальный приз. Один или несколько лауреатов конкурса получат приглашение продирижировать Филармоническим оркестром Радио Франции в концертном сезоне 2020-2021.







