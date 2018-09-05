Парк Горького принимает российский этап чемпионата мира по диджеингу

DJ Mix Master Mike © DMC

8 сентября в Парка Горького в Москве состоится российский этап чемпионата мира по диджеингу DMC DJ World. На нем определятся диджеи, которые будут представлять Россию на чемпионате мира DMC в Лондоне.

По случаю десятилетия российского представительства DMC с 13:00 до 19:00 перед началом финала на главной сцене парка у фонтанов выступят лучшие отечественные хип-хоп диджеи Flammable Beats, Da Boogie Crew, DJ Nik One, DJ Cave, DJ M.E.G. и DJ Capella.

Официальная часть соревнований начнется в 19:00. Специальными гостями финала станут штатный диджей Beastie Boys, участник хип-хоп коллектива Cypress Hill, один из самых известных диджеев-турнтаблистов в мире DJ Mix Master Mike, а также DJ Shortkut — выходец из авторитетных диджейских коллективов Invisibl Skratch Piklz и Beat Junkies — и DJ Skillz — победитель прошлогоднего онлайн-финала DMC и многократный победитель французского этапа чемпионата.

DMC (Disco Mix Club) — старейшая в мире организация, начавшая свою жизнь в качестве сервиса по продаже диджеям специальных танцевальных версий популярных хитов.

Чемпионат DMC ежегодно проводится с 1985 года, на выступление каждому участнику отводится по 6 минут.











