«Про Гельвеция Москва» объявила осеннюю программу

© Антон Доников / Музей современного искусства «Гараж»

Перформансы, мастер-классы, лекции и творческие встречи с участием швейцарских режиссеров, артистов и танцевальных компаний вошли в осеннюю программу Швейцарского совета по культуре «Про Гельвеция Москва».

Как сообщает «Про Гельвеция Москва», сегодня, 3 сентября, театральный режиссер и драматург, куратор Базельского фестиваля документального искусства It's The Real Thing Борис Никитин в рамках фестиваля «Любимовка» проводит в «Театре.doc» мастер-класс «Документальное представление реальности», на 4 сентября у него запланирована встреча-лекция со студентами Мастерской Индивидуальной Режиссуры Бориса Юхананова, на 5 сентября — встреча-лекция «Против документации» (совместно со «Школой современного зрителя и слушателя»).

Сюзанна Шнайдер и еe компания инклюзивного танца Cie BewegGrund приезжают в Москву и Казань с мастер-классами для хореографов, исполнителей и преподавателей, работающих с людьми с различными формами инвалидности (8–11 сентября)

Танцевальная компания Йозефа Трефели представит в Екатеринбурге (29 и 30 сентября) и Москве (2 октября) работу «Jinx 103» — микс ритуальных движений и современного танца, а с перформансом-деконструкцией народных танцев «Creature» выступит в Костроме на Международном фестивале дуэтов современного танца «Диверсия» (5 октября).

Танцевальная компания Николь Сайлер совместно с театром «Арсеник» и Новым пространством Театра наций в рамках Международного фестиваля современного искусства «Территория» устроят перформанс-прогулку по Москве «Домашние танцы» (18–21 октября). Николь Сайлер проведет мастер-класс для студентов школы Фестиваля «Территория» для студентов школы Фестиваля «Территория» (дата будет объявлена дополнительно), 22 октября состоится открытая встреча для молодых российских продюсеров с менеджером компании Николь Сайлер Михаэлем Мони.

С 23 октября по 4 ноября в Музее современного искусства «Гараж» хореограф Анна Андерегг и танцевальная компании Asphalt Piloten покажут site-specific перформанс «Fragmented».

8 и 9 ноября танцовщица из Женевы Синди ван Аккер и ее компания Cie Greffe не совместно с российскими коллегами они представят в Петербурге «PPSix» — фрагмент перформанса «Diffraction» 2011 года.



