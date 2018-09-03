В «Октябре» покажут «Человека с киноаппаратом» под симфонический оркестр

13 сентября в проекте «КАРО.Арт» в московском киноцентре «Октябрь» состоится показ отреставрированной версии фильма Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом» (1929) в сопровождении большого симфонического оркестра Ленинградской области «Таврический» под руководством дирижера Михаила Голикова.

Музыку для «Человека с киноаппаратом» написал молодой композитор Мурат Кабардоков, работавший над фильмом Александра Сокурова «Франкофония», к инструментам симфонического оркестра в партитуре добавлены ударная установка и синтезатор. Премьера проекта состоялась на открытии фестиваля «Послание к человеку» на Дворцовой площади в Петербурге 15 сентября 2017 года.

Как сообщают организаторы показа на сайте «КАРО.Арт», фильм восстановлен голландским киноинститутом EYE. За основу взята копия, подаренная в 1931 году Вертовым голландскому обществу Filmliga.

Восстановленная версия напечатана full-frame, «полным кадром», что позволяет увидеть версию картины, которая максимально приближена к оригинальному замыслу режиссера — в отличие от архивных копии фильма, хранившихся в СССР, где при копировании, перепечатке изображение во многом было искажено, замаскировано черными пятнами, а какие-то фрагменты зеркально перевернуты.



















