В Госдуме интересуются источниками финансирования «Медузы»

Редакция «Медузы». Октябрь 2014 года © Медуза / © Медуза / «ВКонтакте»

Сегодня, 3 сентября, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Михаил Старшинов заявил о необходимости проверить сообщение, что латвийское русскоязычное интернет-издание «Медуза» получало средства из зарубежных источников.

«Если такая информация появилась, то этот вопрос ответственными органами должен быть рассмотрен; либо информация подтвердится, либо нет», — цитирует Старшинова «Интерфакс». «У нас есть установленный порядок работы с иностранными агентами, этим занимается Министерство юстиции», — отметил он.

Ранее на сайте RT была опубликована статья, в которой на основании финансовой отчетности латвийской фирмы Medusa Project SIA за 2017 год говорится о грантах, полученных «Медузой» от двух иностранных организаций.

По мнению заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Владимира Крупенникова, после публикации финансовой отчетности издание может быть признано иностранным агентом.

«Если они получают финансирование от зарубежных грантодателей, они должны об этом уведомить, после чего они попадают в реестр иностранных агентов», — пояснил Крупенников.

Информационный онлайн-проект «Медуза» в октябре 2014 года запустила Галина Тимченко. До этого она десять лет возглавляла «Ленту.ру», откуда была уволена весной 2014 года. Вслед за Тимченко из «Ленты.ру» ушли десятки сотрудников, многие из которых сейчас работают в «Медузе». Редакция издания находится в Риге.







