Премьера школьной драмы Симеона Полоцкого состоится на фестивале Earlymusic

C 27 сентября по 12 октября XXI Международный фестиваль Earlymusic представит в концертных залах Петербурга пять концертов, премьеру барочного балета в трех новеллах и первый опыт освоения русского театра XVII века – постановку школьной драмы Симеона Полоцкого «Комедия о Навуходоносоре».

Впервые в России выступят британские звезды аутентизма Эндрю Пэрротт и его ансамбль The Taverner Choir, Consort and Players. Также в фестивале Earlymusic примут участие барочный арфист Эндрю Лоуренс-Кинг (Великобритания), хореограф Клаус Абромайт (Германия), «Солисты Екатерины Великой», «Барочный балет Анджолини», барочный актер Данила Ведерников, барочный скрипач Андрей Пенюгин, модельеры Лариса Погорецкая и Лилия Киселенко.

Фестиваль откроется 27 сентября в Академической капелле российской премьерой: ансамабль The Taverner Choir, Consort and Players под управлением Эндрю Пэрротта исполнит «Страсти по Иоанну» Баха.

3 и 5 октября в Эрмитажном театре при поддержке Государственного Эрмитажа и «Фонда Делзелла» (США) состоятся вечера барочного балета, посвященные 200-летию со дня рождения создателя русской балетной школы Мариуса Петипа. Хореограф Клаус Абромайт, «Барочный балет Анджолини» и «Солисты Екатерины Великой» представят премьеру балета в трех новеллах. «Венецианский карнавал. Комедия масок», «Людовик XIV — король-танцор» и «Царицы Севера» — авторские спектакли, основанные на итальянской и французской школах танца XVII века и русских балетных традициях XVIII века. Костюмы к постановкам создает модельер Лариса Погорецкая.

7 октября в Творческом пространстве «Пальма» пройдет музыкально-поэтический марафон «День барочной поэзии». Художественный руководитель фестиваля Earlymusic Андрей Решетин в двух концертных программах представит свои последние открытия в области поэтической ритмики XVIII века и ее связи с музыкальным движением. Завершит день первое исполнение школьной драмы «Комедия о Навуходоносоре царе, о теле злате и о триех отроцех, в пещи не сожженных» богослова, драматурга и поэта Симеона Полоцкого (1629–1680) в постановке Данилы Ведерникова и Андрея Решетина. Исполнители — «Барочный балет Анджолини» и «Солисты Екатерины Великой», костюмы Лилии Киселенко.

На концерте «Опыты риторики» 11 октября в Меншиковском дворце Эндрю Лоуренс-Кинг представит коллаж из английской поэзии и музыки XVII века.

Закроет фестиваль Earlymusic 12 октября в планетарии «Люмьер-Холл» концерт «Astronomy Domine» — российская премьера антологии произведений английского астронома и композитора Уильяма Гершеля (1738–1822). Его Концерт для альта с оркестром ре минор, Каприччио для скрипки соло, Симфония №8 до минор, Кэтчи и «Te Deum» прозвучат в исполнении Андрея Пенюгина (скрипка, альт) и «Солистов Екатерины Великой».

Фестиваль проводится при поддержке Санкт-Петербургского Комитета по культуре



