«Мемориал» представит выставку «После полудня. 1968»

© Josef Koudelka

7 сентября в Международном Мемориале в Москве откроется выставка «После полудня. 1968». Архитектор выставки – Александр Бродский.

В открытии выставки примут участие Александр Бродский и участник демонстрации 25 августа 1968 года Павел Литвинов.

1968 год, объявленный ООН годом прав человека, оказался переломным для самых разных стран и обществ. В тот год обнажились очень многие общественные противоречия и фактически именно тогда начали формироваться базовые для современного мира ценности.

Как отразились события 1968 года на советском обществе? Как люди относились к Пражской весне? Как восприняли ее подавление тогда и что думают об этом сейчас? Как они поняли и оценили выход на Красную площадь восьмерых демонстрантов и другие протестные голоса? Как менялись и какими стали модели поведения человека в СССР после событий 1968 года? Заняла ли, наконец, демонстрация достойное место в сегодняшнем общественном сознании?

На эти и другие вопросы ответят экспонаты выставки «После полудня. 1968»: советская, эмигрантская и иностранная печать, мемуары, интервью, дневники, поэтические отклики, фотографии, видеохроника и записи августовских радиопередач — свидетельства 1968-го и о 1968-м.

Выставка продлится до 16 января 2019 года.











