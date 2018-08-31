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Вузы РФ доминируют в первом рейтинге евразийских университетов

News_detailed_picture© Tomasz Karwowski / Flickr

Лондонский журнал о высшем образовании Times Higher Education (THE) впервые опубликовал рейтинг лучших университетов Евразии. Первые три места в нем заняли российские вузы.

Как сообщает сайт THE, это Московский государственный университет, Московский физико-технический институт и Томский политехнический университет.

В целом из 74 вузов, включенных в рейтинг, 27 представляют Россию, 22 - Турцию, 18 - Иран. Среди иранских университетов на самом высоком, 4-м месте, находится Бабольский технологический университет имени Ноширвани. Лучшим вузом Турции стал Стамбульский технический университет (19-е место).

При составлении рейтинга учитывались те же индикаторы, что и для всемирного рейтинга вузов THE, но рассматривались только университеты из 16 стран: Афганистана, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Монголии, Молдавии, России, Таджикистана, Турции, Туркмении, Украины и Узбекистана. В евразийский рейтинг THE вошли университеты из России, Ирана, Турции, Украины, Белоруссии и Грузии.









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