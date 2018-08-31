Назначен новый ректор ЕУСПб

Сегодня, 31 августа, профессор Европейского университета в Сенкт-Петербурге (ЕУСПб) Вадим Волков официально вступил в должность ректора.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя аппарата ректора ЕУСПб Аллу Самолетову.

Вадим Волков получил докторскую степень по социологии в Кембриджском университете (1995) и степень доктора социологических наук по специальности «экономическая социология» (2005), преподавал как приглашенный профессор в Чикагском университете и Университете Беркли, член Берлинского колледжа по социальным наукам. В качестве декана-организатора участвовал в создании факультета политических наук и социологии ЕУСПб (1995) и факультета социологии НИУ ВШЭ СПб (2002).

На посту ректора ЕУСПб Вадим Волков сменил Николая Вахтина, который продолжит преподавать в университете и руководить Центром социальных исследований Арктики.

В марте 2017 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял решение об аннулировании лицензии ЕУСПб по иску Рособрнадзора. В сентябре того же года университет был вынужден освободить занимаемое помещение, особняк в центре города.

В июне 2018 года ЕУСПб подал документы на получение новой лицензии, в начале августа Рособрнадзор провел в нем проверку, не выявившую нарушений, и 10 августа выпустил приказ о выдаче вузу лицензии на образовательную деятельность.

24 августа ЕУСПб возобновил набор студентов, документы принимаются до 12 сентября, учебный год начнется 1 октября. Аккредитованы 13 магистерских программ на шести факультетах.



